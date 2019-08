Número de casos de sarampo no mundo é o maior desde 2006, mostra relatório da OMS

SÃO PAULO - O número de casos de sarampo contabilizados em todo o mundo no primeiro semestre deste ano é o maior registrado no período desde 2006, apontam dados preliminares divulgados nesta segunda-feira, 12, pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

De acordo com a agência, foram confirmados 364 mil casos de sarampo no mundo nos primeiros seis meses de 2019, quase o triplo do registrado no mesmo período de 2018, quando 129 mil infecções foram confirmadas.

República Democrática do Congo, Madagascar e Ucrânia são os países com o maior número de casos reportados neste ano. Há grandes surtos ativos também em Angola, Camarões, Chade, Cazaquistão, Nigéria, Filipinas, Sudão, Sudão do Sul e Tailândia.

Nas Américas, o Brasil é o país com o segundo maior número de casos (647), atrás apenas de Estados Unidos, que já confirmaram 1.164 infecções, o maior número em 25 anos.

Na Europa, já foram confirmados quase 90 mil casos, mais do que os 84 mil registros contabilizados em todo o ano de 2018.

Os números brasileiros diferem dos informados pelo Ministério da Saúde pois são preliminares, informados pelos países à OMS mensalmente, e levam em consideração apenas o primeiro semestre.