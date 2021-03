Número de vacinados contra a covid-19 chega a 12,3 milhões, 5,8% da população

A quantidade de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou a 12.351.559, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O número representa 5,83% da população brasileira. Nas últimas 24 horas, 545.568 receberam a primeira dose do imunizante.

Entre os 12,3 milhões, 4.213.858 receberam a segunda dose da vacina, o que representa 1,99% da população com a vacinação completa. Nas últimas 24 horas, 82.432 receberam a dose de reforço da vacina. Somadas as primeiras e segundas doses, o País aplicou 628 mil doses em um dia.

O Amazonas é o Estado onde proporcionalmente mais vacinas foram aplicadas: 9,55% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. A porcentagem mais baixa é a do Pará, com 3,43% de imunizados. Em números absolutos, São Paulo vacinou 3,5 milhões de pessoas, seguido por Minas (996 mil) e Bahia (969 mil).

Veja os dados de vacinação por Estado