Número de vacinados contra a covid-19 chega a 13,38 milhões, 6,3% da população

A quantidade de pessoas vacinadas contra a covid-19 com ao menos a primeira dose no Brasil chegou a 13.389.523 nesta quarta-feira, 24, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O número representa 6,32% do total da população brasileira. Nas últimas 24 horas, 595.786 doses foram aplicadas.

Entre os 13,38 milhões, 4.418.109 pessoas receberam a segunda dose, o que representa 2,09% da população com a imunização completa. Nas últimas 24 horas, 83.204 pessoas receberam essa dose de reforço. Somadas as primeiras e segundas doses, o Brasil aplicou no último dia 678.990 doses, segundo dados fornecidos por 26 Estados.

O Amazonas é o Estado onde mais vacinas foram aplicadas em números proporcionais à população: 9,64% dos habitantes foram imunizados com ao menos a primeira dose. A porcentagem mais baixa até aqui é a do Pará, com 3,72% da população local vacinada. Em números absolutos, São Paulo vacinou 3,76 milhões de pessoas, seguido pela Bahia (1,1 milhão) e Minas (1 milhão).

Dois criminosos armados invadiram uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na zona sul de São Paulo nesta quarta-feira, 24, e roubaram dez frascos da vacina contra a covid-19. A Secretaria da Segurança Pública do Estado disse ter determinado a formação de uma força-tarefa para "identificar e prender o autor do roubo de 98 doses da vacina Coronavac".

