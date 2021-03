Número de vacinados contra a covid-19 no Brasil chega a 10,39 milhões, 4,9% da população

A quantidade de pessoas vacinadas contra a covid-19 com ao menos uma dose no Brasil chegou nesta terça-feira, 16, a 10.389.077, o que representa 4,91% da população total do País. Nas últimas 24 horas, 307.306 receberam a primeira dose, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa com secretarias de 24 Estados.

Entre os 10,39 milhões de vacinados, 3.791.197 receberam a segunda dose, o que representa 1,79% da população com a vacinação completa. Nas últimas 24 horas, 118.775 pessoas receberam essa dose de reforço. Somando pessoas que receberam a primeira e pessoas que receberam a segunda dose, o Brasil aplicou 426 mil doses da vacina nesta terça-feira.

O Estado do Amazonas é onde a população mais foi vacinada proporcionalmente: 8,57% dos habitantes já receberam ao menos uma dose. No Pará, essa porcentagem está em 3,06%, a menor do País até aqui. Em números absolutos, mais pessoas foram vacinadas em São Paulo (2,9 milhões), em Minas (875 mil) e no Rio (773 mil).

Veja dados de vacinação por Estado