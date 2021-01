Número de vacinados contra a covid-19 no Brasil chega a 580 mil

O número de pessoas vacinadas contra a covid-19 no Brasil chegou neste domingo, 24, a 580.806, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. Sete Estados informaram dados atualizados das últimas 24 horas, e o balanço leva em consideração registros repassados por um total de 15 Estados e o Distrito Federal.

O maior número de vacinados pertence a São Paulo, que começou a aplicação das doses no domingo, 17. Até agora, o Estado imunizou 130.494 pessoas. Na Bahia, o número é de 78.586 imunizados, próximo dos 76.260 do Rio Grande do Sul. Paraná (57.200) e Rio de Janeiro (58.465) também já passaram da marca dos 50 mil vacinados até a noite deste domingo, 24.

Veja abaixo a lista das doses aplicadas por Estado

Estados / Quantidade de doses aplicadas

SP / 130.494

BA / 78.586

RS / 76.260

RJ / 58.465

PR / 57.200

PE / 34.336

CE / 33.689

MA / 21.491

MS / 16.775

AL / 16.409

RN / 15.531

DF / 15.134

PI / 12.985

ES / 9.797

AP / 3.231

PB / 423

Neste domingo, 24, houve o prosseguimento da distribuição dos 2 milhões de vacinas de Oxford/AstraZeneca importadas da Índia. A previsão do Ministério da Saúde é que até o fim da noite todos os Estados brasileiros tivessem recebido a sua cota do imunizante. Após liberação pela Anvisa, deve começar a ser distribuída mais 4,1 milhões de doses da Coronavac. No total, o País dispõe de 12,1 milhões de doses liberadas para uso e em solo brasileiro.