Número de vacinados contra a covid-19 no Brasil chega a 7,3 milhões

A quantidade de pessoas vacinadas contra a covid-19 no Brasil chegou a 7.351.265 nesta quarta-feira, 3, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Nas últimas 24 horas, 245 mil pessoas receberam a primeira dose, segundo números concedidos por 22 Estados.

A quantidade de vacinados representa 3,47% do total da população brasileira. Entre os 7,3 milhões de imunizados, 2.303.850 receberam a segunda dose, o que representa 1,09% da população. Foram aplicadas 136.868 segundas doses entre esta terça-feira, 2, e esta quarta-feira, 3.

São Paulo é o Estado com maior número absoluto de pessoas vacinadas: 2,1 milhões. Em Minas, o número está em 635 mil, e no Rio, 546 mil. Em termos proporcionais, a vacinação está mais avançada no Amazonas, que imunizou 6% da sua população, seguido pelo Distrito Federal (4,7%) e São Paulo (4,69%).

O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira, 3, que acertou a compra de 99 milhões de doses da vacina da Pfizer e negocia a aquisição do imunizante da Janssen, após meses rejeitando propostas destas empresas. Até o momento, o Brasil aplica a Coronavac, da Sinovac e do Instituto Butantan, e a vacina da AstraZeneca desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford.

Veja dados sobre a vacinação por Estados do Brasil