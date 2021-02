Número de vacinados contra a covid-19 no Brasil chega a mais de 3 milhões, aponta consórcio

O Brasil ultrapassou a marca de 3 milhões de pessoas vacinadas contra a covid-19, mostram dados reunidos pelo consórcio de veículos de comunicação nesta quinta-feira, 4. A quantidade de imunizados chegou a 3.043.108, com dados atualizados nas últimas 24 horas em 21 Estados.

Em números absolutos, o maior número de doses foi aplicado no Estado de São Paulo, onde 660,4 mil pessoas já foram vacinadas. A quantidade de imunizados está acima dos 200 mil também na Bahia (254 mil), em Minas (236 mil) e no Rio (228 mil). Chegaram nesta quarta-feira, a São Paulo insumos importados da China que produzirão mais de 8,6 milhões de doses da Coronavac.

Levando em consideração a razão entre a população do Estado e o número de vacinados, a porcentagem é maior no Distrito Federal (3%), em Roraima (2,2%), no Amazonas (2%), únicos Estados onde a proporção é maior que 2%. No Acre, a porcentagem está em 0,6% da população vacinada, a menor taxa do País até aqui.

Confira o número de vacinas aplicadas por cada Estado do Brasil

UF Número de vacinados TOTAL 3.043.108 SP 660.449 BA 254.116 MG 236.592 RJ 228.285 RS 198.205 PR 184.204 PE 161.566 CE 143.616 GO 113.729 DF 93.582 AM 85.755 MA 71.497 SC 70.558 ES 69.791 PA 66.025 AL 60.123 RN 59.507 PB 54.814 MS 53.898 MT 45.106 PI 42.577 SE 25.416 RO 22.485 RR 14.131 TO 11.995 AP 9.287 AC 5.799

Confira a proporção de vacinados em relação ao total da população em cada Estado