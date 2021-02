Número de vacinados contra a covid-19 no Brasil supera os 2 milhões

O número de pessoas vacinadas contra a covid-19 no Brasil chegou neste domingo, 31, a 2.051.295, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. Nas últimas 24 horas, 11 Estados informaram dados atualizados. O balanço leva em consideração registros repassados por um total 25 Estados e o Distrito Federal.

Já são mais de 2 milhões de pessoas vacinadas no Brasil e isso representar menos de 1% da população total. No domingo, este número atingiu a marca de 0,97%, mas se levar em consideração apenas as pessoas maiores de 18 anos, isso representa 1,27%. Outro dado que o consórcio apresenta é que a vacinação corresponde a 24,43% das doses disponíveis no momento.

O maior número de vacinados pertence a São Paulo, que começou a aplicação das doses no último dia 17. Até agora, o Estado imunizou 393.379 pessoas. No Rio de Janeiro, o número é de 172.131 imunizados enquanto na Bahia foram vacinadas 192.437 pessoas.

Vacinados no Brasil por Estado