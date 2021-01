Número de vacinados contra a covid-19 no Brasil ultrapassa a marca de 1 milhão

O número de pessoas vacinadas contra a covid-19 no Brasil chegou nesta quarta-feira, 27, a 1.248.821, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. Nas últimas 24 horas, 19 Estados informaram dados atualizados. O balanço leva em consideração registros repassados por um total 21 Estados e o Distrito Federal.

O maior número de vacinados pertence a São Paulo, que começou a aplicação das doses no última dia 17. Até agora, o Estado imunizou 234.830 pessoas. No Rio de Janeiro, o número é de 151.309 imunizados.

Veja abaixo a lista das doses aplicadas por Estado

Estados / Quantidade de doses aplicadas

SP / 234.830

RJ / 151.309

BA / 117.734

MG / 115.219

RS / 109.579

PR / 99.973

PE / 63.180

CE / 48.821

SC/ 48.733

AL / 33.450

DF / 33.317

MA / 31.953

ES / 29.602

RN / 27.524

PA / 21.570

PI / 19.226

PB / 18.750

MS / 16.775

SE / 15.376

RR / 4.449

AC / 3.985

AP / 3.466

Nesta quarta-feira, a gestão João Doria (PSDB) anunciou que consultará o Ministério da Saúde sobre a possibilidade de postergar a aplicação da vacina Coronavac para um intervalo superior a 28 dias, como estava estabelecido até agora. A medida, defendida pelos cientistas do governo do Estado, serviria para ampliar a base de profissionais da saúde a receber a primeira dose do imunizante.