O afeto na alimentação

Crianças e adolescentes adoram comer porcarias, não é verdade? E as porcarias das quais eles gostam, precisamos reconhecer, são umas gostosuras. Salgadinhos, biscoitos recheados, refrigerantes, lanches de fast food, doces de todos os tipos e em todos os formatos, frituras. Deu água na boca?

Sim, esses alimentos são apetitosos, sedutores e viciantes até para muitos de nós, adultos. Imagine então para os mais novos, que sabem muito bem o que querem e do que gostam. Eles só não sabem se o que eles gostam faz bem para eles... Nós sabemos, ou deveríamos saber, para que, no convívio com eles, pudéssemos ensinar, entre outras coisas, a boa alimentação mantenedora de saúde.

Não é o que tem acontecido, pelos dados disponíveis em pesquisas e coleta de informações em diversos cantos do mundo. Estudo da Federação Mundial da Obesidade apontou que 268 milhões de crianças estarão acima do peso em 2025, o que provocará doenças como hipertensão, gordura no fígado e diabete tipo 2 na infância. A obesidade infantil será decisiva para reduzir a expectativa de vida da população e essa geração de crianças poderá viver menos do que seus pais. É alarmante!

Mas, afinal, por que crianças e jovens consomem tanto essas porcarias? São diversos os fatores que colaboram para isso, mas vamos, aqui, tratar do que está ao alcance das famílias, escolas e adultos que convivem com os mais novos, para promover mudanças.

Agora, muita atenção: Eles adoram consumir essas bobagens que nós, um dia, apresentamos a eles, que nós compramos regularmente e deixamos nos armários de casa, por exemplo.

Exemplos não faltam. A mãe de um bebê de 2 anos contou que a garotinha recusa o que a mãe oferece e aponta para o armário onde estão guardados os biscoitos. Os pais de uma criança de 3 anos sentem pena quando o garoto, no supermercado, aponta para os salgadinhos e compram para ele. A mãe de gêmeos de 9 anos, ao buscar os filhos na escola bem depois de terminadas as aulas, sempre leva como mimo um lanche de fast food.

Na cantina de uma escola, há dois tipos de alimentos: em uma parte, frituras, pizzas, cachorro-quente, doces; em outra, salada de frutas e assados. Qual as crianças escolhem?

Pelo jeito, fazemos uma grande confusão: achamos que alguns alimentos expressam nosso amor às crianças e adolescentes. Entretanto, não são as comidas que representam nossos afetos. O ato de alimentar é que é um ato amoroso. Acontece que alimentar das maneiras exemplificadas acima não tem honrado essa função.

Será que nos faltam informações? Certamente, não! É que queremos, a todo custo, ver um sorriso no rosto dos filhos e a alegria deles ao receber um doce quando chegamos tarde em casa, por exemplo, e lamentamos a choradeira na hora da alimentação. E, nesse nosso jeito juvenil de ser na atualidade, optamos por soluções mais rápidas e fáceis para nós. Agimos assim, muitas vezes impensadamente, porque estamos submetidos a valores de nossa cultura, principalmente o da busca incessante da felicidade – muitas vezes confundida com alegria e satisfação ou ausência de dificuldades – e o estímulo à vida prática que o consumo ou hiperconsumo oferecem.

Mudamos os hábitos alimentares de nosso filhos: eles mal conhecem nossa cultura alimentar familiar ou regional, para falar bem a verdade. E não somos só nós, pais brasileiros, que agimos assim. O fotógrafo Gregg Segal nos presenteou com um estudo, por meio de imagens, do alimento de cada dia de crianças em diversos países. Vale conferir em estadao.com.br/e/gregg. Olhar para as fotos pode nos levar a diversas reflexões, base de possíveis mudanças.

Precisamos nos perguntar: vamos seguir em frente com nossos hábitos, mesmo sabendo que serão os mais novos que pagarão a conta?