O estresse pode dar terçol? Saiba quais cuidados ter com os olhos

No Pergunte ao Especialista desta semana, vamos falar sobre cuidado com os olhos. Tem uma dúvida sobre saúde, bem-estar, exercício físico ou nutrição? Escreva para ana.lourenco@estadao.com ou para o Instagram @bemestarestadao

Leia Também O estresse pandêmico pode estar causando problemas nos seus olhos

O estresse pode dar terçol? Sinto uma dor muito forte nos olhos depois de semanas mais cansativas.

Thiago Jordão, São Paulo

Responde Ione Alexim, oftalmologista do Instituto de Ciências Neurológicas

Na verdade, o estresse como um todo pode reduzir a imunidade do organismo e deixar a pessoa mais suscetível a diferentes inflamações e infecções. E o hordéolo, que tem o nome popular de terçol, é apenas uma delas. Mas além dele, essa baixa imunidade pode contribuir para conjuntivite, blefarites e calázios.

Pensando no terçol, que é uma inflamação palpebral geralmente relacionada a infecção por bactérias, não transmissível, o tratamento em si é feito através de medicações tópicas. Mas a higiene ocular é importante, inclusive como forma de prevenção, afinal é o acúmulo de secreção das glândulas palpebrais que pode servir de gatilho para elas inflamarem. A mesma secreção oleosa que pode acumular no couro cabeludo pode acumular na região dos cílios.

A lavagem da região dos olhos deve ser feita diariamente, com uma gotinha de xampu neutro e um pouco de água nos olhos fechados. Orientamos o paciente a aproveitar os momentos finais do banho, até porque a água morna do chuveiro por si só favorece o amolecimento de qualquer secreção.

Para além da prevenção, se começou algum incômodo na pálpebra, você pode fazer uma compressa no local com gaze e água mineral morna. Agora, se passarem 24h da compressa e o incômodo persistir, é muito provável que isso não vá ser resolvido somente com a compressa. Nesse caso, um profissional deve ser consultado.