O que esperar da vacina da Rússia? ‘Estadão’ tira dúvidas sobre tema ao vivo

Na terça-feira, 11, a Rússia se tornou o primeiro país do mundo a regulamentar uma vacina contra a covid-19. No Brasil, o Paraná assinou um acordo de pesquisa para auxiliar no desenvolvimento do imunizante; a Bahia também negocia pacto semelhante. A vacina, porém, desperta críticas da comunidade científica, principalmente pela falta de evidências sobre testes clínicos em grande escala.

Leia Também Rússia aprova regulamentação da primeira vacina contra covid-19, diz Putin

Para explicar os riscos e possibilidades envolvidos na vacina, o Estadão conversa nesta quinta-feira, 13, com Mellanie Fontes-Dutra, bioquímica, doutora em Neurociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenadora da Rede Análise Covid-19, e Flávio Guimarães, virologista do Centro de Tecnologia de Vacina da Universidade Federal de Minas Gerais e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Virologia. A transmissão ocorre no Facebook do jornal, às 16h.

É possível participar da live enviando suas dúvidas e comentários por meio do grupo #EstadãoInforma: Coronavírus, espaço no Facebook para troca de informações sobre a pandemia, aberto a todos os leitores do Estadão.

