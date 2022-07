Quais são as novas opções para a vista cansada?

O restaurante tinha toalhas de mesa, pouca iluminação e grandes cardápios encadernados em couro. Mas esses recursos tão atraentes me forçavam a segurar o menu enorme com o braço estendido para fazer minhas escolhas. Meus companheiros de mesa deram risada, mas pegaram seus óculos.

Os médicos chamam isso de presbiopia, termo de origem grega e que significa "olho velho ou cansado". É algo que vai acontecer com todo mundo em algum momento. Algumas pessoas percebem a visão embaçada aos 40 anos, outras vivenciam isso aos 50 e praticamente todo mundo terá o problema depois dos 60. "Suas chances são de 100%", diz Peter McDonnell, oftalmologista e diretor do Wilmer Eye Institute da Universidade Johns Hopkins, em Baltimore.

Leia Também O estresse pode dar terçol? Saiba quais cuidados ter com os olhos

A boa notícia é que há muitos modos de gerenciar a presbiopia.

Fontes grandes, braços longos

A lente do seu olho fica logo atrás da íris colorida. Nos jovens, a lente é macia e flexível e capaz de mudar de forma para mudar o foco de longe para perto. Mas, à medida que as pessoas envelhecem, "o cristalino interno perde a elasticidade", afirma o oftalmologista Brian Boxer Wachler, fundador do Boxer Wachler Vision Institute em Beverly Hills.

A mudança é gradual e o processo começa quando você ainda é um jovem adulto. As pessoas só percebem na meia-idade porque "temos uma reserva de acomodação", explica McDonnell.

A idade em que são percebidas as mudanças na visão varia muito. Por exemplo, pessoas com trabalho que exige visão de perto podem perceber seu déficit mais cedo do que as que não enfrentam essas demandas. "Podemos compensar com coisas como braços longos e fontes grandes", conta Karolinne Rocha, oftalmologista do Storm Eye Institute da Universidade Médica da Carolina do Sul. Rocha recentemente analisou vários tratamentos para presbiopia.

Acenda as luzes

Trabalhar ou ler com luz mais forte pode ajudar. A luz brilhante também faz com que a pupila se contraia, reduzindo a distorção e limitando seus olhos aos raios de luz mais diretos e focados.

Algumas outras considerações ambientais e de estilo de vida: o alto contraste entre o texto e a página (ou tela) ajuda na leitura em comparação com páginas amareladas ou iluminação de restaurante. A fadiga tem um papel importante: às vezes, é mais difícil nos concentrarmos logo de manhã ou quando estamos doentes. A distância importa, então você pode precisar de óculos de leitura ao ler um romance, mas não ao trabalhar no computador.

Óculos "trapaceiros"

Há uma série de correções tecnológicas e médicas. Óculos de leitura, também chamados de "trapaceiros", são a primeira escolha para muitas pessoas. São baratos, estão disponíveis em farmácias e têm variedade de graus. As classificações de +1, +1,25, +1,5 estão em unidades de intensidade de dioptria. (Dioptria se refere à distância focal de uma lente.) McDonnell recomenda experimentar alguns óculos de graus diferentes e ler algo – tela do celular ou revista, por exemplo.

Escolha o grau mais baixo que permita que você mantenha a concentração durante a leitura, lembra Boxer Wachler.

A presbiopia, diz Rocha, "pode ser o primeiro sinal de envelhecimento para quem tem visão perfeita". Quem tem hipermetropia pode necessitar de óculos de leitura, e as pessoas míopes normalmente tiram seus óculos regulares para ler.

Se você já usa lentes corretivas – óculos ou lentes de contato – pense em adquirir lentes bifocais ou progressivas. Outra opção é a abordagem de monovisão. Isso significa corrigir um olho para a distância (normalmente o olho dominante) e corrigir o outro olho para leitura. Você pode demorar um pouco para se acostumar, pois os olhos e o cérebro precisam se adaptar para dar a cada olho um trabalho distinto. "Em 90% dos casos testados no consultório houve boa adaptação", admite Wachler.

A alternativa do colírio

Uma alternativa aos óculos e lentes de contato corretivas são os colírios prescritos, vendidos sob a marca Vuity e aprovados pela agência sanitária americana (FDA) em 2021 – mas ainda não no Brasil. As gotas, aplicadas uma vez por dia, contêm a droga pilocarpina, que contrai a pupila para criar um efeito de foco, limitando a entrada de raios de luz estranhos com suas informações estranhas.

Em estudos, as gotas mostraram melhorar a visão de perto sem afetar a de longe por cerca de seis horas. Algumas pessoas relataram dor de cabeça e os benefícios foram limitados, revela Wachler. Entre as pessoas que usaram as gotas diariamente por um mês, 30% conseguiram ler três linhas adicionais de letras em avaliação para visão de perto. "Isso significa que 70% das pessoas não viram nenhuma melhoria ou menos de três linhas de melhoria." Esse efeito modesto pode ser mais útil para pessoas nos estágios iniciais da presbiopia.

Os oftalmologistas podem oferecer procedimentos cirúrgicos para corrigir a presbiopia, como implantes de córnea, LASIK, ceratectomia fotorrefrativa e implantes de lentes. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU