‘O risco da volta da poliomielite no Brasil é real’, garantem especialistas

O reaparecimento de doenças até então controladas graças à imunização é um fantasma que assombra os países que registram a constante queda na cobertura vacinal, como o Brasil1. Após um surto da doença registrado no país ao longo de 2018, o País perdeu a certificação de país livre do sarampo concedida pela Organização Panamericana de Saúde (OPAS) no ano seguinte. Desde então, casos de sarampo têm sido registrados anualmente no Brasil, mesmo durante a pandemia de coronavírus1.

Com o registro recente do primeiro caso de poliomielite selvagem em três décadas no Malawi e o surto de poliomielite ligado ao vírus vacinal em Israel2, acendeu a luz vermelha em diversos países, incluindo o Brasil, já que por aqui a cobertura vacinal contra a doença está em queda há pelo menos sete anos. Em 2013, 100% das crianças que deveriam tomar o imunizante contra a pólio foram aos postos de saúde. Mas em 2020, apenas 75,86% foram imunizadas e, ano passado, esse número foi ainda mais baixo: só 63,75% das crianças elegíveis tomaram a vacina contra a poliomielite3. “Fazendo uma conta simples podemos dizer que, de cada 100 crianças, 30 não estão adequadamente vacinadas e estão em risco”, destaca Juarez Cunha, pediatra e presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm). “E, como estamos tendo uma baixa cobertura vacinal desde 2015, imagina o número de crianças que estão suscetíveis à doença?”, questiona.

Antes do início das campanhas de vacinação contra a pólio, na década de 19804, a doença era uma preocupação constante na vida de mães e pais. Embora seus sintomas mais frequentes sejam geralmente leves, como febre, mal-estar, dor de cabeça, de garganta e no corpo, nas formas mais graves da doença há sequelas como flacidez muscular, problemas e dores nas articulações, crescimento diferente das pernas, paralisia nos músculos, entre eles os da fala e da deglutição, entre outras questões motoras que não têm cura5. Em alguns casos, a poliomielite pode levar à morte6. “A pólio era uma doença que trazia um drama, porque muitas crianças iam dormir febris e acordavam paralisadas. Começavam com uma paralisia, as ‘perninhas’ molinhas, geralmente nos membros inferiores e às vezes subia, era ascendente, chegava nas coxinhas, nos bracinhos. Quando as crianças se curavam, e a maior parte se curava, ficavam com sequelas. Todos nós conhecemos alguém que teve pólio no passado e teve uma sequela, por vezes definitiva. Precisava de aparelhos para conseguir andar, conseguir se locomover. Então a pólio é uma doença grave, sim”, afirma o infectologista Renato Kfouri, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

“O último caso de poliomielite no Brasil foi no longínquo ano de 1989, e o certificado de país livre da doença foi concedido ao Brasil em 19947. Tantos anos sem crianças doentes ou com sequelas da pólio podem ter levado a uma falsa percepção de segurança para as mães e os pais de hoje, o que seria um dos motivos para a hesitação vacinal, ou seja, para os cuidadores deixarem de vacinar seus filhos mesmo com o imunizante contra a pólio disponível gratuitamente pelo SUS”, afirma Cunha. “Em 2019, a Organização Mundial da Saúde colocou a hesitação vacinal como uma das ameaças (à saúde global)8. E um dos motivos para não se vacinar pode ser essa falsa sensação de segurança, porque há doenças que boa parte da população não conhece, nunca viu, por isso acha que não precisa vacinar os filhos. Não consegue enxergar o risco, mas o risco está aí, é real”, acrescenta o presidente da SBIm.

“E hoje em dia, por conta dessas baixas coberturas vacinais, a ameaça de uma volta da poliomielite no Brasil é real”, afirma o pediatra e infectologista Renato Kfouri. "O risco de reintrodução da paralisia infantil no Brasil depois de tantos anos sem registro da doença existe. Outros países, como Israel por exemplo, já estão enfrentando casos de pólio: foram sete casos, porque (o país) não está vacinando (direito), como nós também não estamos", completa.

Para tirar essa ameaça do retrovisor o caminho é um só: levar pais e mães a entender que vacinar contra a poliomielite e todas as doenças que são preveníveis por imunização é essencial, explica a pediatra e infectologista Luiza Helena Falleiros Arlant, presidente da Câmara Técnica de Certificação de Erradicação da Poliomielite no Brasil junto à Organização Pan-Americana de Saúde (Opas). “Se você mantiver uma cobertura vacinal de 95% na criançada, qualquer vírus que entrar no país não vai fazer nada. Com uma população adequadamente imunizada, o vírus pode estar circulando na comunidade que ela vai estar imune, as pessoas vão estar protegidas", garante.

