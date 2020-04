Obstetra tira dúvidas sobre gravidez e coronavírus em live

Nesta quarta-feira, 15, o Estadão conversa com a obstetra Venina Barros sobre os riscos da covid-19 para gestantes. Ela é doutora em medicina pela Universidade de São Paulo (USP) e tem pesquisa na área de gestação de alto risco. A live acontece às 16 horas, no Facebook e no canal do YouTube do jornal.

O envio das perguntas deve ser feito por meio do grupo #EstadãoInforma: Coronavirus (clique aqui para entrar), espaço no Facebook para discussão e troca de informações sobre a pandemia, aberto a todos os leitores do Estadão. Anteriormente, o jornal já havia respondido dúvidas sobre gravidez sugeridas pelo grupo.

As transmissões sobre os efeitos da enfermidade estão em sua quinta semana. Já foram abordados cuidados com idosos e com crianças autistas nos dois primeiros dias desse período.

O jornal disponibilizou seus principais conteúdos sobre a epidemia gratuitamente aos leitores que não são assinantes. Foi criado também o Boletim Coronavírus, newsletter aberta a todos com as principais notícias do dia sobre o tema.