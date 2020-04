Oito funcionários da saúde da Prefeitura de SP morrem; um caso é confirmado para o coronavírus

LEIA TAMBÉM > Veja o mapa dos casos confirmados por região da cidade de São Paulo

Oito funcionários da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Paulo morreram no atual cenário de combate ao coronavírus. Um dos óbitos, o do hematologista e hemoterapeuta Paulo Fernando Moreira Palazzo, foi causado pela covid-19, enquanto os outros sete também podem ter sido causado pelo novo coronavírus, mas ainda não houve confirmação.

A Secretária de Saúde publicou nota nesta segunda-feira, 6, lamentando os casos. “Perda irreparável, no momento em que a comunidade de Saúde da cidade se prepara para enfrentar seu maior desafio.”

Em outra nota, a pasta afirmou que a Autarquia Hospitalar Municipal (AHM), responsável por 19 hospitais e quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPA), registrou 1.841 afastamentos por quadros de síndrome respiratória, incluindo funcionários das áreas administrativas.

O número de afastados representa 9,3% do total de 19.675 funcionários da AHM e compreende o período de 26 de fevereiro - data em que o 1º caso de coronavírus foi confirmado no País - até a última sexta-feira, 3 de abril. Entre os afastamentos, 95 se tratam de casos confirmados de coronavírus. Antes da chegada do coronavírus ao Brasil, a autarquia já tinha 652 funcionários afastados por outras razões.

No mesmo período, o Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM) afastou 94 dos 2.586 funcionários por síndrome gripal. Desses, 11 testaram positivo para covid-19. Os afastamentos no HSPM representam 4% do total. Há ainda 105 profissionais afastados por outras doenças.

Quarentena

O Estado de São Paulo é o que mais registra casos do novo coronavírus. Nesta segunda, o governador João Doria (PSDB) prorrogou a quarentena por mais 15 dias. A medida começou no Estado no dia 24 de março e teria validade até esta terça-feira, 7, mas agora passa a valer até o dia 22 deste mês.

Portanto, devem permanecer fechados o comércio e serviços não essenciais - o que inclui bares, restaurantes e cafés, que só podem funcionar com serviços de delivery. Já os serviços considerados essenciais, como farmácias e supermercados, podem abrir as portas.

Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus