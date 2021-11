Ômicron: OMS reconhece nova cepa da África do Sul como ‘variante de preocupação’

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu nesta sexta-feira, 26, a nova cepa do coronavírus identificada na África do Sul como uma variante de preocupação (VOC, na sigla em inglês), que passa a ser batizada como Ômicron. A classificação é uma medida de alerta sobre os possíveis efeitos que a variante pode ter sobre o curso da pandemia de covid-19, ainda que não estejam totalmente claros os riscos impostos pela cepa na transmissão da doença e na proteção vacinal.

A líder técnica da OMS para temas da covid-19, Maria van Kerkhove, solicitou que sejam ampliados a vigilância epidemiológica e os sequenciamentos genéticos das amostras. "A variante foi detectada em um ritmo mais rápido do que em casos anteriores quanto ao número de infecções, o que pode indicar que haja uma vantagem da cepa quanto à propagação", disse a entidade em um comunicado.

Following the meeting of the @WHO TAG-VE today, WHO classifies B.1.1.529 as a variant of concern named Omicron.

We call for increased surveillance and genetic testing & thank for sharing their work in real time.

