OMS alerta para escassez de máscaras para profissionais da saúde

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou nesta segunda-feira, 6, para a possibilidade de escassez de máscaras e equipamentos de proteção necessários para profissionais da saúde. Na entrevista, ele esteve acompanhado da cantora Lady Gaga e do filantropo Hugh Evans, fundador do projeto Global Citizen, que anunciaram uma campanha para que as pessoas fiquem em casa e respeitem as medidas de distanciamento social.

"Estamos preocupados que o uso em massa de máscaras médicas pela população em geral possa exacerbar a escassez para as pessoas que mais precisam. Em alguns lugares, a escassez está colocando em risco os trabalhadores da saúde", afirmou Tedros. A OMS continua recomendando o uso de máscaras médicas, respiradores e outros equipamentos de proteção individual em centros de saúde, mas, nas comunidades, sugere o uso de máscaras médicas apenas por pessoas doentes e por aqueles que cuidam dos doentes.

"Eles estão morrendo enquanto salvam vidas. Cada indivíduo precisa reconhecer o papel dos profissionais da saúde e ajudá-los, protegê-los e respeitar o que eles têm feito", afirmou Tedros.

Segundo a instituição, países podem considerar o uso de máscaras apenas em comunidades onde medidas como lavar as mãos e adotar o distanciamento físico sejam mais difíceis de implementar. Tedros destacou ainda que somente as máscaras não podem parar a pandemia e que os países devem testar, isolar e tratar todos os casos e rastrear todas as pessoas que tiveram contato com infectados.

A OMS lançou nesta segunda a campanha #TogeterAtHome (Juntos em casa) para que em 18 de abril as pessoas estejam em casa e acompanhem um show com artistas como Lady Gaga, Elton John, Chris Martin, John Legend, Andrea Bocelli, Paul Mccartney e Alanis Morissette.