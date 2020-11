OMS celebra notícias sobre vacina de Oxford e aguarda dados de testes

GENEBRA - As notícias sobre os resultados da vacina para covid-19 da Universidade de Oxford e do labotário britânico AstraZeneca são "encorajadoras e esperamos ver os dados, como fazemos com outros resultados promissores das últimas semanas", disse a cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), Soumya Swaminathan, nesta segunda-feira.

Em um comunicado à Reuters, ela disse: "Saudamos os esforços de Oxford/AZ para tornar a vacina acessível e fácil de armazenar, o que será bom para países e pessoas em todos os lugares".

A AstraZeneca informou nesta segunda-feira que sua vacina para covid-19 pode ser cerca de 90% eficaz, dando à luta mundial contra a pandemia global uma nova arma, mais barata de produzir, mais fácil de distribuir e mais rápida de expandir do que suas rivais.

Segundo os pesquisadores, diferente de outros imunizantes de sucesso até o momento, ela pode ser armazenada na geladeira, o que é um fator importante para a logística de distribuição e armazenamento especialmente em países como o Brasil.