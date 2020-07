OMS diz que covid-19 é a mais grave emergência de saúde global na sua história

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou nesta segunda-feira, 27, que a pandemia do novo coronavírus é a pior emergência de saúde pública de interesse internacional decretada pela organização. " É a sexta vez que uma emergência de saúde global é declarada pelo Regulamento Sanitário Internacional, mas essa é facilmente a mais grave".

Na próxima quinta-feira, 30, fará seis meses que a agência deu essa classificação para a covid-19 e o Comitê de Emergência se reunirá nesta semana para reavaliar a pandemia.

Tedros ressaltou que, quando esse status foi atribuído ao novo coronavírus, em 30 de janeiro, havia apenas 100 casos da doença fora da China e nenhuma morte. De acordo com a organização, os números referente ao vírus praticamente dobraram nas últimas seis semanas e as infecções chegaram a marca de 16 milhões no mundo, as mortes a 640 mil.

O diretor-geral também afirmou quem apesar das mudanças no mundo nestes seis meses, a base das medidas de combate permanece a mesma: encontrar os casos por meio de testagem e rastreamento de contatos, isolar suspeitos e confirmados, oferecer tratamento àqueles com a doença. Também tem sido sempre recomendado pela entidade manter distância entre pessoas, evitar aglomerações e locais fechados, higienizar as mãos sempre que possível e usar máscaras em locais recomendados pelas autoridades.

"Onde essas medidas são seguidas, os casos caem. Onde elas não são, os casos sobem", disse o diretor-geral. Ele apontou casos de países que foram bem-sucedidos em suprimir grandes surtos - como Alemanha, China, Canadá e Alemanha - e outros que controlaram a transmissão antes da explosão de casos, como Vietnã, Nova Zelândia, Ruanda e Tailândia.

Controle na reabertura

A OMS também alertou para a necessidade de controlar rapidamente surtos locais de covid-19 naqueles países que suprimiram a doença e, agora, reabrem os serviços.

"Se você diminuir as medidas, o vírus volta. Então se trata de quão rápido os governos agem quando essas concentrações pequenas de novos casos aparecem", disse o diretor do programa de emergências da entidade, Michael Ryan.

Ryan explicou que se há vigilância sobre esses focos e a identificação é feita de forma ágil, não é necessário tomar ações generalizadas, como lockdown em todo o país. “Se você entender o caminho do vírus com precisão, você pode tomar medidas com precisão”.