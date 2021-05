OMS diz que dados apontam para maior transmissibilidade de cepa indiana do coronavírus

Dados preliminares indicam que a variante B.1617 do coronavírus, originada na Índia, tem capacidade de transmissão maior do que a cepa original do vírus, segundo afirmou nesta segunda-feira, 10, a líder técnica da resposta à pandemia de covid-19 da Organização Mundial da Saúde (OMS), Maria Van Kerkhove.

A cepa B.1.617 está sendo classificada como um tipo digno de preocupação global. "Nós a classificamos como uma variante preocupante em nível global", disse Maria Van Kerkhove. "Existe alguma informação disponível que indica uma transmissibilidade acentuada."

Segundo a cientista chefe da entidade multilateral, Sumya Swaminathan, até onde se sabe, as vacinas contra a covid-19 e tratamentos disponíveis são eficazes contra casos da cepa indiana. Ela ressaltou, no entanto, que as evidências ainda são recentes e é importante "dar tempo" para que mais dados sobre a variante B.1617 sejam coletados.

As infecções e mortes de coronavírus na Índia ficaram próximas de altas diárias recordes nesta segunda-feira, aumentando os apelos para que o governo do primeiro-ministro, Narendra Modi, adote um lockdown no segundo país mais populoso do mundo.

A OMS disse que a linhagem predominante da B.1.617 foi identificada primeiramente na Índia em dezembro, embora uma versão anterior tenha sido detectada em outubro de 2020. A variante já se disseminou em outros países, e muitos adotaram medidas para cortar ou restringir contatos com a Índia. Van Kerkhove disse que mais informações sobre a variante e suas três linhagens serão disponibilizadas na terça-feira.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que a Fundação OMS está lançando um apelo batizado de "Juntos pela Índia" para arrecadar fundos para a compra de oxigênio, remédios e equipamento de proteção para profissionais de saúde.

Situação global

Tedros Adhanom Ghebreyesus também informou que os casos e mortes globais por covid-19 atingiram um platô, com declínios na América Latina, "uma das regiões mais atingidas pela pandemia". Ainda assim, as taxas de infecção e óbito pela doença seguem "inaceitavelmente altas", e, por isso, há a possibilidade de novas ondas de transmissão, alertou. / COM REUTERS