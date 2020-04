OMS diz que fim da pandemia do coronavírus exigirá 'esforço contínuo de indivíduos'

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou nesta segunda-feira, 20, que reduzir as restrições de movimentação não significa o fim da pandemia, e sim uma adaptação a uma nova fase. "O fim da epidemia exigirá um esforço contínuo de indivíduos, comunidades e governos para continuar suprimindo e controlando o vírus", disse Tedros.

Segundo ele, medidas como quarentenas e lockdowns aliviam a pandemia, mas não acabam com ela. A entidade voltou a afirmar que para reduzir os casos, é preciso detectar, testar, isolar e cuidar de todas as pessoas que tenham tido contato com algum infectado. A mensagem vem dias após países como Áustria, República Tcheca, Alemanha e Espanha começarem a adotar medidas para abrir lentamente suas economias. Nos últimos dias, a OMS já havia dito que uma reabertura deveria ser feita de maneira lenta e com cautela.

Na entrevista, o líder da OMS afirmou ainda que a entidade está fornecendo apoio científico, técnico e financeiro para pesquisas e desenvolvimento. Também informou que a OMS fez o pedido de 30 milhões de testes nos próximos quatro meses. "Até abril e maio, pretendemos enviar quase 180 milhões de máscaras cirúrgicas, 54 milhões de máscaras N95 e 3 milhões de óculos de proteção para os países que mais precisam. Também é uma das prioridades da OMS aumentar a produção e distribuição de diagnósticos para os países que mais precisam.

No domingo, a OMS publicou um comunicado em conjunto com a Organização Mundial do Comércio dizendo que os esforços para salvar vidas podem ser prejudicados por interrupções desnecessárias no comércio global.

Segundo o documento, decisões de política comercial dos governos influenciam na obtenção de equipamentos e suprimentos médicos e podem impactar o fornecimento de insumos para a produção de medicamentos e tecnologias de saúde. "Manter o comércio de tecnologias em saúde o mais aberto e previsível possível é de interesse vital", diz o texto.

"Os governos precisam evitar medidas que possam atrapalhar as cadeias de suprimentos e impactar negativamente os mais pobres e vulneráveis, principalmente nos países em desenvolvimento e menos desenvolvidos, que normalmente dependem da importação de medicamentos e equipamentos médicos".