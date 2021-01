OMS recomenda uso de oxímetro em casa para pacientes de covid-19

A Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou nova nova diretriz clínica para o tratamento de pacientes de covid-19 nesta terça-feira, 26, em que aconselha o uso do oxímetro de pulso para quem está em casa. Esse aparelho serve para medir a oxigenação.

Segundo a porta-voz da entidade, Margaret Harris, "os pacientes de covid-19 em casa deveriam usar oxímetro de pulso, que é a medição dos níveis de oxigênio, para que se possa identificar se algo em casa está se deteriorando e se seria melhor ter cuidados hospitalares", disse em uma entrevista na Organização das Nações Unidas (ONU) em Genebra. A OMS aconselhou ainda aos clínicos gerais a colocarem os pacientes de bruços, o que se demonstrou melhorar o fluxo de oxigênio, disse ela.

Leia Também São Paulo confirma três primeiros casos de covid por variante do coronavírus de Manaus

O índice normal de saturação de oxigênio no sangue é acima de 90% a 92%, mas cai em pacientes graves da covid-19. Em maio, a busca por esse tipo de aparelho aumentou no Brasil, diante da preocupação das pessoas sobre identificar precocemente os efeitos da doença no corpo. À época, especialistas ouvidos pelo Estadão disseram que o uso do aparelho sem acompanhamento especializado poderia provocar pânico desnecessário e afirmaram que o a adoção desse protocolo em casa faria mais sentido para pacientes com doenças preexistentes, mas não para todas as pessoas.