Onda de frio em SP traz alerta para doenças do inverno; saiba como se prevenir

Com a chegada da primeira onda de frio do inverno, na próxima quinta-feira, 4, aumenta a preocupação com as doenças respiratórias e a circulação de vírus e bactérias típicas dessa estação. Gripes, resfriados, rinites, asma, bronquite e outras infecções encontram condições propícias as baixas temperaturas.

Em São Paulo, os termômetros podem chegar à mínima de 5ºC durante as madrugadas de sábado e domingo. O frio também devem chegar até Goiás e Bahia, onde há a possibilidade do frio chegar a 10ºC, e há a possibilidade de neve nas regiões serranas da região Sul.

A vacinação contra gripe, no Estado de São Paulo, está abaixo da média nacional e da meta do Ministério da Saúde, o que aumenta a vulnerabilidade à doença.

"Não adianta sair correndo para tomar vacina", lembra o infectologista Jean Gorinchteyn, do Hospital Emílio Ribas. "As pessoas já deveriam ter se vacinado para a gripe. Fazer agora não vai ser proteção, apenas para daqui a 12 ou 14 dias."

Manter o sistema imunológico em funcionamento é uma das principais providências para não ser pego de surpresa pela virada no tempo. Tomar bastante água para não descuidar da hidratação é uma das principais dicas dos médicos e, além disso, o consumo das frutas cítricas, ricas em vitamina C. Além disso, nutricionistas recomendam peixes – em especial a sardinha –, linhaça, chia, vegetais vermelhos e alaranjados, e as oleaginosas.

Para a época de frio, infectologistas recomendam manter os ambientes arejados e ventilados. A dica é resistir à tendência de se recolher em ambientes fechados para se proteger, pois é nesses locais em que os vírus e bactérias costumam circular com mais facilidade.

Outra dica é evitar, se possível, grandes aglomerações de pessoas, como no transporte público, shoppings e cinemas. Quando passar por esses locais é inevitável, há outros cuidados que ajudam a prevenir doenças. O álcool gel, para passar nas mãos periodicamente, é um dos itens mais importantes nessa época do ano.

O uso periódico do soro fisiológico para limpar as narinas, que tendem a ficar ressecadas com o frio, também ajuda a prevenir problemas de saúde. "Normalmente, a circulação dos vírus respiratórios tende a se manter especialmente na garganta e no nariz. O fato de se lavar aumenta a produção de anticorpos nessas secreções", diz Gorinchteyn.

Quem já sofre com doenças com bronquite e asma deve, de preferência, levar seus medicamentos nos bolsos e bolsas. Outra dica são os gargarejos – com água, vinagre e sal, ou enxaguantes bucais – toda vez que chegar em casa. Esse procedimento ajuda a eliminar vírus e bactérias que estejam na região da garganta.

Dicas