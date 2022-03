Operação encontra 72 autotestes com data de validade aparentemente adulterada em Bauru, diz Anvisa

Uma operação encontrou 72 autotestes de covid-19 (Sars-CoV-2 Antibody Test Strip) com data de validade aparentemente adulterada nesta terça-feira, 15, em Bauru, no interior de São Paulo. A ação de fiscalização de falsificação de testes envolveu a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Vigilância Sanitária do Estado, a Divisão de Vigilância Sanitária de Bauru e a Polícia Civil de SP.

Três endereços foram vistoriados. Em um deles, uma casa localizada no Bairro Jardim Aeroporto, foram encontrados os testes avulsos, além de uma grande quantidade de equipamentos de proteção, como luvas descartáveis, máscaras e álcool em gel, que foram apreendidos pela Divisão de Vigilância Sanitária de Bauru.

Segundo a Anvisa, a Polícia Civil apreendeu ainda uma arma de fogo, munição e documento de identificação de um dos investigados. Porém, não havia pessoas na casa.

A agência informou que a investigação começou após ser levantada a suspeita de que duas empresas da cidade poderiam estar falsificando e comercializando kits de diagnósticos de covid.

A Anvisa vai determinar a apreensão dos produtos e a proibição da distribuição, comércio, propaganda e uso de todos eles. A medida deve ser publicada na edição de quarta-feira, 16, do Diário Oficial da União.