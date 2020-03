Operadora de saúde informa duas novas mortes por coronavírus em SP

SÃO PAULO - A operadora de saúde Prevent Sênior informou, na tarde desta quarta-feira, 18, que dois novos pacientes morreram após infecção pelo novo coronavírus. As vítimas tinham 65 e 80 anos, e estavam internados há três dias no Hospital Santa Maggiore, no bairro do Paraíso, em São Paulo.

A Secretaria Estadual da Saúde e o Ministério da Saúde ainda não atualizaram o balanço de óbitos nesta quarta. Caso confirmadas, o número total de mortes pelo covid-19 chegaria três no Brasil. Um homem de 62 também teve a morte confirmada pelas autoridades de saúde em São Paulo nesta terça, 17.