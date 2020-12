OS pagou empresas de turismo e eventos com verba de hospital no Anhembi, diz CPI

A quebra do sigilo bancário do Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (Iabas), contratado para administrar parte do Hospital de Campanha do Anhembi, mostra que a entidade repassou dinheiro do contrato para empresas de turismo, eventos e advocacia. A movimentação financeira da organização social foi obtida pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Quarteirizações, da Assembleia Legislativa de São Paulo, que investiga subcontratações em convênios, parcerias e contratos de gestão do governo paulista.

O Iabas recebeu um total de R$ 71,4 milhões para administrar 561 leitos no hospital de campanha. A movimentação mostra que R$ 1,5 milhão foi pago a uma empresa de comunicação e eventos e R$ 3,1 milhões, a empresas de consultoria. Dois pagamentos foram feitos a uma companhia de turismo, totalizando R$ 8,6 mil, em julho e agosto – quando o hospital de campanha entrava na fase de desmobilização. Além disso, seis escritórios de advocacia diferentes receberam um total de quase R$ 300 mil.

Leia Também Por dentro do maior hospital de campanha de São Paulo

“Essas questões são graves e merecem ser investigadas de forma profunda”, diz o texto do relatório, elaborado pelo deputado Thiago Auricchio (PL), com informações levantadas pelos outros deputados que integram a CPI. Ele pede que o material seja enviado ao Ministério Público de São Paulo (MP-SP).

Os deputados tiveram acesso às contas bancárias vinculadas ao contrato para a implementação do hospital de campanha, firmado entre o Iabas e a Prefeitura de São Paulo. A entidade afirma que os pagamentos são referentes a contratos do Rio de Janeiro. Duas das empresas de eventos e consultoria, que receberam a maior parte dos valores, têm sede em São Paulo.

No Rio, dirigentes do Iabas foram presos em julho, sob acusação de desvio de verbas em uma operação da Polícia Federal. O Iabas nega as irregularidades apontadas no caso.

O Estadão apurou que a quebra de sigilo também mostra um total de R$ 468,7 mil pagos por força de bloqueios judiciais. Desse total, cerca de R$ 69 mil foram desbloqueados posteriormente. A informação sobre os bloqueios judiciais não consta na primeira versão do relatório da CPI, mas foi levantada pela assessoria técnica da Assembleia e está à disposição para ser incluída até a votação do relatório final. A Iabas diz que o valor bloqueado também é referente a contratos no Rio.

O Iabas já devolveu R$ 2,4 milhões à Prefeitura de São Paulo. O valor teria sido usado para pagamento de advogados no Rio, segundo reportagem da emissora de TV GloboNews. À época, a entidade disse que o uso do dinheiro não seria irregular, mas optou por devolvê-lo mesmo assim. A Prefeitura reconheceu a devolução da verba e diz que rescindiu o contrato.

O relatório da CPI mostra que outras atividades do Iabas no Rio podem ter sido pagas com verba do contrato com a Prefeitura. A informação da quebra de sigilo bancária é enviada à CPI diretamente pelo Banco Central. O requerimento enviado pelos deputados fazia referência direta aos contratos do Hospital de Campanha no Anhembi.

“Quanto aos pagamentos destinados a escritórios de advocacia, empresa de eventos e aluguel de veículos e bloqueios judiciais, informamos que nenhum dos valores mencionados se referem ao Hospital de Campanha do Anhembi”, disse a entidade, em nota. “São todos fornecedores contratados pelo Iabas-RJ para prestação de serviços na capital fluminense.”

Omissão

O relatório também levanta a possibilidade de que o assessor técnico Cassiano Ricardo da Silveira tenha omitido informações à CPI. Ele disse que não recebia remuneração por seu cargo na entidade, que tirava todo seu sustento de seu consultório de odontologia. A comissão encontrou, no entanto, que ele recebeu pagamentos do Iabas identificados como “crédito salário”.

A entidade disse, em nota, que “ele não é remunerado como conselheiro, mas sim como funcionário, na função de assessor técnico bucal”. “Cabe informar que a lei das Organizações Sociais determina que 10% da composição do conselho seja de empregados da instituição, devidamente eleito”, diz o Iabas.

O depoimento de Silveira e do presidente do Iabas, Cláudio Alves França, foi o momento mais marcante de toda a CPI. Em agosto, sessão terminou em confusão após os deputados constatarem que França e outro depoente, o assessor técnico Cassiano Ricardo da Silveira, haviam mentido ao dizer que não estavam na mesma sala. Houve bate-boca após um deputado pedir que Silveira girasse a câmera, e a imagem do presidente da entidade subitamente sumir da sessão e reaparecer em outra sala.

“O Iabas reafirma o seu compromisso com a legalidade, informa que está à disposição para colaborar com as autoridades e demonstrar a legalidade dos seus atos”, disse a entidade nesta terça-feira, 1º, em nota.

Questionamentos

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que citações do relatório quanto às despesas de escritórios de advocacia, empresa de eventos, aluguel de veículos e bloqueios judiciais não estão relacionadas com os serviços prestados pelo Iabas ao município. Com relação aos questionamentos da empresa OGS, a pasta informa que não consta na prestação de contas com o município - e sim com a empresa Saúde Completa Pronto-Socorro e Clínica Médica Ltda.

O HM Camp Anhembi foi gerido por aditamento ao contrato de gestão 021/2016, por estar localizado na Supervisão de Saúde Santana, tendo seu funcionamento ativo de 11 de abril a 8 de setembro - com sua desativação antecipada. Com a antecipação do fechamento, a pasta economizou R$ 9 milhões e o Iabas oficiou a devolução de R$ 14 milhões aos cofres municipais de sobras de recursos de custeio.

A pasta ainda informa que a prestação de contas está em análise pela SMS, com o acompanhamento da Controladoria Geral do Município, e acrescenta que os apontamentos do relatório da Alesp serão observados na prestação de contas finais do HM Camp Anhembi.