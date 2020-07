Paciente com câncer tem tratamento multidisciplinar em centro de excelência

Quem vive ou viveu a experiência de ser diagnosticado com câncer sabe a diferença de contar com rapidez no encaminhamento de suas necessidades. Os avanços da medicina nessa área vêm demonstrando que cada vez menos a doença é encarada como uma sentença de morte. Mas, para além do tratamento, o paciente precisa de cuidado humanizado, com foco no seu bem-estar e no de seus familiares, também impactados pela notícia. “Trabalhamos de forma integrada para chegar à melhor solução terapêutica para os diferentes tipos de câncer e zelar pela qualidade de vida de quem está se tratando”, diz o oncologista Fernando Maluf, do Einstein. O presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, Sidney Klajner, nos conduz, a seguir, à apresentação das etapas que compõem a trajetória dentro da instituição, referência em inovação no tratamento de tumores.