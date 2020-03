Pacientes com fobias ou TOC podem ter quadros psíquicos agravados por causa do coronavírus

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

SÃO PAULO - A rápida expansão do novo coronavírus no mundo fez a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretar estado de pandemia por causa da doença. O cenário, com rápida propagação também no Brasil, preocupa a população, mas a covid-19 pode ser evitada com medidas simples de prevenção, que devem ser intensificadas. Essas recomendações, dadas por especialistas, órgãos nacionais e internacionais, foram publicadas em diferentes conteúdos publicados pelo Estado, que estão abertos gratuitamente aos leitores que não são assinantes.

Para se prevenir do vírus, a principal orientação é fazer uma boa higiene das mãos, mas não bastam apenas cinco segundos embaixo da água corrente. Segundo especialistas, a forma mais eficaz é esfregar toda a mão com água e sabão ou gel desinfetante por 20 segundos. Veja essa e outras recomendações a seguir.

DÚVIDAS SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS

Especialistas e representantes de entidades médicas afirmaram ao longo dos meses que a nova forma do coronavírus estava sendo estudada. Observar a maneira como os países respondiam ao surto também era uma maneira de criar estratégias próprias. Mas alguns detalhes como forma de transmissão, sintomas e medidas preventivas foram facilmente identificadas e divulgadas. Veja aqui.

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A DOENÇA

A covid-19, nome que se dá à enfermidade, teve início na China em dezembro de 2019 e teve o primeiro registro fora do país asiático em 13 de janeiro deste ano, na Tailândia. Desde então, o vírus vem se espalhando, chegou a mais de 100 países em todos os continentes e continua se disseminando nos territórios. Na nação que teve origem os casos começaram a diminuir, o que indica que pode ocorrer o mesmo nos demais países - provavelmente após atingir um pico indeterminado. Entenda o caso aqui.

LAVE AS MÃOS CORRETAMENTE

Essa medida básica tem benefícios maiores, segundo Francisco Ivanildo Oliveira Júnior, supervisor do ambulatório do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. "As pessoas devem higienizar as mãos não só para se proteger do coronavírus, mas de outras infecções virais", explica. Veja aqui como lavar as mãos corretamente.

USO DE MÁSCARAS

O surto da doença também levou ao aumento da procura por máscaras de proteção, mas especialistas afirmam que o item deve ser usado por pessoas que estão com infecções virais a fim de evitar transmitir para outras. "As pessoas devem se manter afastadas pelo menos um metro de quem está tossindo ou espirrando, que é a distância que as gotículas podem atingir", recomenda o médico Francisco Ivanildo Oliveira Júnior, supervisor do ambulatório do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e gerente do Controle de Infecção Hospitalar do Sabará Hospital Infantil. Entenda melhor aqui.

IDOSOS SÃO GRUPO DE RISCO

Para pessoas com mais de 70 anos, a covid-19 é ainda mais perigosa. A taxa de letalidade do vírus é considerada baixa (entre 2% e 3%, segundo a OMS), mas o número sobe para 8% em quem tem de 70 a 79 anos e chega a 15% em maiores de 80 anos. Além das recomendações clássicas, o professor de Infectologia da Unifesp, Celso Granato, recomenda que esse grupo social evite contato com crianças. Veja mais orientações.

Especialistas alertam também que o distanciamento social, básico para o controle da epidemia, pode levar a um isolamento social, que já é um problema na população mais idosa. Segundo estudo recente do Pew Research Center em mais de 100 países, 16% das pessoas acima de 60 anos de idade vivem sós. A solidão, segundo os especialistas, também gera riscos à saúde.

CRIANÇAS E CORONAVÍRUS

Os pequenos também podem contrair o novo coronavírus, mas os casos costumam ser leves e sem sintomas. Ainda assim, eles podem transmitir o agente infeccioso para outras pessoas. Isso fez com que colégios em São Paulo incentivasse a troca de beijos e abraços por sorrisos, o que pode gerar dúvidas nas crianças sobre o que elas estão vivendo. As perguntas surgem e a melhor orientação é tratar o assunto com tranquilidade, no caminho da conscientização. Saiba aqui como conversar com as crianças sobre a doença.

VIAGENS AO EXTERIOR

A Itália é o segundo país com mais casos confirmados de coronavírus, ficando atrás da China. Isso levou o primeiro-ministro italiano a decretar quarentena em todo o território e o fechamento de lojas. Quem tinha viagem marcada para lá ou outro país com risco de infecção começou a pensar duas vezes. O Procon e o MPF chegaram a orientar as pessoas sobre medidas de cancelamento de voos. Confira aqui.

GESTANTES, LACTANTES E RECÉM-NASCIDOS

Mesmo com estudos que apontam que os casos do novo coronavírus não evoluíram para formas graves em gestantes, grávidas devem seguir as orientações de higienizar as mãos e evitar aglomerações. Manter a carteira de vacinação atualizada e evitar idas ao pronto-socorro em caso de resfriado também são indicadas. O Estado ouviu especialistas para tirar dúvidas sobre os cuidados para gestantes, lactantes e recém-nascidos, leia mais aqui.

CORONAVÍRUS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Quem cuida de pessoas com deficiências severas, físicas ou intelectuais, precisa ficar alerta e fortalecer as medidas de prevenção ao coronavírus. Como não há informações abrangentes sobre o vírus, pessoas com condições genéticas ou neurológicas que tomam remédios específicos, têm restrições respiratórias ou dificuldades profundas de comunicação, precisam ser monitoradas com atenção redobrada. Veja aqui como agir se um desses indivíduos for infectado.

PRIMEIRA MORTE NO BRASIL

A Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo confirmou, em 17 de março, a primeira morte em decorrência da covid-19 no País. A vítima era um paciente idoso de 62 anos, segundo informações da AFP. "Isso mostra a gravidade dessa pandemia, que não é uma marolinha como muitos querem fazer crer", disse o prefeito Bruno Covas em entrevista à CBN.

PARA EVITAR OS SUPERMERCADOS

Com a recomendação de se evitar locais públicos e com grande aglomeração, os supermercados também devem ser evitados. O Estado ouviu especialistas que elencaram dicas para fazer boas compras e diminuir as idas aos estabelecimentos. Confira alimentos que têm maior prazo de validade e dicas para maior conservação.

LIMPEZA DE SMARTPHONES

Os smartphones podem funcionar como depósitos das gotículas que transmitem a doença. Os cuidados com o celular incluem um elemento quase indispensável no atual momento: o álcool em gel. A orientação é higienizar o aparelho com o auxílio de um lenço de papel embebido em álcool. Confira aqui mais dicas de um infectologista para utilizar smartphones durante o surto.

EXAME

Segundo o Ministério da Saúde e especialistas, o exame para detecção do coronavírus não deve ser feito de forma indiscriminada, ao primeiro sintoma clínico. Quem quiser fazer o teste por conta própria deve procurar um hospital particular. A unidade irá avaliar o paciente e indicar a necessidade do teste. Os laboratórios de análises clínicas não vêm realizando os testes em suas unidades. Leia mais aqui.

VIAGENS

O Ministério da Justiça e Segurança Pública recomendou no dia 14 de março, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), que os consumidores possam remarcar - sem custos adicionais - as viagens turísticas previstas para os próximos 60 dias. Para viagens internacionais, o consumidor que adquiriu ou reservou passagem aérea a um país que esteja com transmissão do novo coronavírus e deseja cancelar ou adiar a viagem deve entrar em contato com a companhia aérea e formalizar o pedido de cancelamento/adiamento. A empresa deve fazer o ressarcimento em até 30 dias após o pedido. Veja como cancelar a viagem e pedir o reembolso do gasto.

ÁLCOOL EM GEL NO AVIÃO

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) impõe regras para o transporte de álcool gel em voos. Nos voos domésticos, o passageiro pode transportar, em sua bagagem de mão, frascos com até 500 ml de álcool e gel. Esse mesmo limite pode ser levado na bagagem despachada. Já em casos de voos internacionais, o limite para o transporte em bagagem de mão cai para 100 ml. No caso das bagagem despachadas nesses voos, vale o limite de 500 ml, segundo a Anac. Saiba mais aqui.

RESPONSABILIDADE

Muitos casos da doença são leves ou até assintomáticos, de modo que é possível acabar transmitindo sem nem perceber. Um jovem com sintoma leve, que ache que só tem um resfriado, pode acabar contaminando um idoso mais fragilizado. O problema é que a covid-19 em pessoas com mais de 80 apresenta uma taxa de letalidade de mais de 20%. Entenda por que a população tem um papel importante para evitar disseminação do coronavírus.

MISSA SUSPENSA

Por causa da pandemia do novo coronavírus, a Justiça determinou em 14 de março a suspensão de missas e eventos no Santuário Nacional de Aparecida, maior templo católico do País, localizado na cidade de Aparecida, interior de São Paulo. A proibição alcança as celebrações da Semana Santa, inclusive os ofícios da Sexta-Feira Santa, no dia 10 de abril. Leia mais aqui.

IBUPROFENO DEVE SER EVITADO

Uma afirmação do ministro da Saúde da França apoiado em estudo publicado nesta semana na revista científica Lancet acendeu um alerta sobre a possibilidade de o uso de anti-inflamatórios como ibuprofeno piorar a infecção pelo coronavírus. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), o ibuprofeno deve ser evitado por aumentar os níveis de um receptor que facilita a entrada do vírus nas células.

EXAME SÓ COM PEDIDO MÉDICO

A orientação dos especialistas é para que as pessoas que apresentem sintomas como coriza, febre e tosse fiquem em casa, no chamado isolamento social, e procurem o pronto-socorro no caso de problemas respiratórios. Segundo o Ministério da Saúde e especialistas, o exame para detecção do coronavírus não deve ser feito de forma indiscriminada, ao primeiro sintoma clínico.

VEJA 115 DÚVIDAS SOBRE O ASSUNTO

Quem precisa se preocupar com a covid-19? Por que, apesar de não ser considerado tão letal, o novo coronavírus assusta tanto? Como me proteger? O Brasil está preparado para uma epidemia? Médicos e especialistas tiram as principais dúvidas relacionadas à doença surgida na China no fim do ano passado e que se espalhou rapidamente pelo mundo, provocando o fechamento de fronteiras e mudanças no estilo de vida.

FUNCIONAMENTO DE APARELHOS CULTURAIS

A partir da terça-feira, 17, São Paulo inicia uma quarentena cultural. Afinal, as salas de cinema não abrirão suas portas, assim como teatros, museus, shows, espaços culturais, galerias, além de todas as unidades do Sesc. A decisão atende a uma recomendação feita pelo governo estadual na luta contra a disseminação do novo coronavírus – e segue medidas drásticas adotadas por capitais europeias, além de Nova York.

