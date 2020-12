Pai de Marielle Franco está na UTI com covid-19

RIO - Antonio Francisco da Silva Neto, o pai da vereadora Marielle Franco, assassinada no Rio de Janeiro em março de 2018, contraiu covid-19 e está internado desde segunda-feira (30) no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Municipal Ronaldo Gazzola, em Acari (zona norte do Rio). A informação foi divulgada nesta terça-feira (1) por Anielle Franco, irmã da parlamentar, que aproveitou para alertar sobre o aumento do número de casos da doença no Rio de Janeiro.

“Pra quem duvida do aumento dos casos de Covid, meu pai, Antonio Francisco da Silva Neto, se encontra internado no CTI do Hospital Ronaldo Gazolla com Covid. Estamos contando com o profissionalismo da equipe, mas toda energia positiva é muito bem vinda nesse momento! Te amo pai”, escreveu Anielle em seu perfil no Twitter. A filha de Marielle, Luyara Franco, também publicou a informação, repetindo as palavras da tia.

Segundo a unidade hospitalar, o estado de saúde de Silva Neto, que está perto dos 70 anos de idade, é “estável”. O Hospital Ronaldo Gazzola é referência na rede municipal do Rio para tratamento de Covid-19.