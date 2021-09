Brasil tem 34,08% da população totalmente vacinada contra a covid-19

O número de brasileiros com esquema vacinal completo com duas doses ou com o imunizante de aplicação única é de 72,7 milhões, o que corresponde a 34,08% da população. Foram registradas 1.214.766 aplicações nas últimas 24 horas.

Ainda caminhando com a vacinação, 137.832.335 pessoas estão parcialmente imunizadas, ou seja, receberam pelo menos uma dose. Em relação ao total da população, este número equivale a 64,61%.

As primeiras doses foram aplicadas em 343.803 mil pessoas. Por outro lado, 802.724 receberam a 2ª aplicação da vacina. Os imunizantes de dose única foram aplicados em 1.650 pessoas. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa, em parceria com 27 secretarias de Saúde.

Entre os Estados, estão liderando a imunização: São Paulo, com 76,11% nas primeiras doses, e Mato Grosso do Sul, com 48,71 nas segundas aplicações. As duas unidades da Federação já iniciaram a aplicação de doses adicionais da vacina contra o coronavírus e idosos e estão vacinando adolescentes.