Países da Europa batem recorde de registro diário de novos casos de coronavírus

Pelo menos quatro países da Europa bateram recorde de novos casos diários de coronavírus neste sábado, 10. França, Holanda, Portugal e Rússia registraram, juntos, mais de 47 mil casos em um único dia.

Na França, foram registradas 26.896 novas infecções. Desde o início da pandemia, ao menos 718.873 pessoas já foram contaminadas pelo coronavírus no país. O número de mortes chegou a 32.684, com 54 óbitos nas últimas 24 horas.

A Holanda é um dos países mais afetados pelo que está sendo chamado de segunda onda de covid-19 na Europa. Só nas últimas 24h, foram registrados quase 6,5 mil novos casos. Em abril, no auge da primeira onda da pandemia, o recorde foi de 1.335 casos em um dia. O governo holandês alertou que novas restrições serão impostas se o número de infecções não cair neste final de semana.

Já em Portugal o número de casos diários chegou a 1.646. De acordo com a plataforma Worldometer, o recorde anterior havia sido de 1.516 registros, em 10 abril. No total, 85.547 pessoas foram diagnosticadas com covid-19 no país e 2.067 faleceram em decorrência da doença.

A Rússia, quarto país no mundo com o maior número de casos de coronavírus, registrou mais 12.846 infecções nas últimas 24h. Com isso, o total de casos no local chegou a 1.285.084. O país afirmou ainda que 197 novas mortes foram confirmadas no período, elevando o número de óbitos para 22.454./REUTERS