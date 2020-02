Países vizinhos pedem ajuda do Brasil para retirada de pessoas de Wuhan, na China

BRASÍLIA - O Brasil recebeu pedidos de ajuda de países vizinhos para retirar pessoas de Wuhan, na China, epicentro do surto de novo coronavírus.

Segundo o Estado apurou junto a uma autoridade que acompanha discussões sobre o combate à doença, a Argentina pediu auxílio para o retorno de cerca de 15 pessoas. Os pedidos estão em análise, mas até quarta-feira, 5, a posição do Brasil era de não aceitá-los. Procurados, os ministérios da Saúde e das Relações Exteriores não comentaram os pedidos. A Embaixada da Argentina no País afirma que não fez pedido formal, mas que está em contato com o governo brasileiro.

O Brasil enviou no final da manhã de quarta-feira, 5, duas aeronaves da frota presidencial para retirar de Wuhan 34 pessoas. O grupo é composto por brasileiros e seus parentes. A previsão é que eles cheguem ao Brasil no sábado, 8, quando será colocado em quarentena de 18 dias na base aérea de Anápolis (GO).

O País só decidiu realizar a busca no domingo passado, 2, após apelo de brasileiros que estão no epicentro do coronavírus.

Os 34 passageiros serão divididos entre as duas aeronaves, para minimizar riscos de infecção. O médicos também devem se revezar a cada três horas no contato com os passageiros a bordo.