SÃO PAULO - A pandemia do novo coronavírus já provoca mais de mil mortes por dia em todo o mundo, e o total acumulado se aproxima de 10 mil. Os marcos foram atingidos na sexta-feira, 20 de março, segundo o boletim de situação da Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgado neste sábado, 21.

O documento registra 1.061 novas mortes em um único dia, e um total de 9.840 desde que a epidemia começou. Como há uma certa defasagem de tempo entre a ocorrência dos óbitos e a sua inclusão nas estatísticas, as quantidades reais são ainda maiores.

Neste momento, a pandemia segue provocando efeitos mais devastadores na Europa. Nada menos que três em cada quatro das 1.061 novas mortes ocorreram em países europeus.

Na China e outros países do oriente, onde a crise começou, no final de 2019, as medidas de contenção têm funcionado. Das novas mortes, apenas 28 (2,6%) foram registradas na região.

Depois da Europa, a área que mais registrou novas mortes foi o Oriente Médio (14,2%), seguida pelo continente americano (5,4%). A África continua sendo a região menos atingida, e informou a ocorrência de apenas uma nova morte nas 24 horas anteriores à divulgação do boletim.

