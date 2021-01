Papa Francisco e papa emérito Bento XVI são vacinados contra a covid-19

O papa Francisco, de 84 anos, e o papa emérito Bento XVI, 93, foram vacinados contra a covid-19, informou nesta quinta-feira, 14, o porta-voz do Vaticano em um comunicado.

O papa argentino recebeu a primeira dose da vacina da Pfizer/BioNTech nesta quarta-feira, 13, enquanto o papa emérito alemão foi vacinado esta manhã, como parte de uma campanha de vacinação que começou esta semana para os 5 mil residentes e funcionários do Vaticano. Após três semanas, Francisco e Bento XVI receberão as segundas doses do imunizante. Nenhuma foto foi divulgada até agora.

Na última semana, ao anunciar em entrevista televisionada que tomaria a vacina contra a covid-19, Francisco falou sobre o "negacionismo suicida" daqueles que se opõem à vacinação. "Acredito que do ponto de vista ético todos devem ser vacinados, porque você não só põe em risco a sua saúde, a sua vida, mas também a dos outros", explicou na gravação.

"Quando eu era criança, lembro-me da epidemia de poliomielite, por causa da qual muitas crianças ficaram paralisadas e todo o mundo esperava ansiosamente pela vacina (...) Quando a vacina chegou, davam com açúcar", recordou o papa Francisco. "Aí a gente cresceu na sombra das vacinas, contra o sarampo, contra isso, contra aquil ... vacinas que davam para crianças".

"Não sei por que alguns dizem 'não, a vacina é perigosa', mas se os médicos a apresentam como algo que pode ser bom, que não apresenta riscos particulares, por que não fazê-lo?", questionou o pontífice.

Vários bispos e cardeais contraíram o vírus nos últimos meses, incluindo o cardeal Crescenzio Sepe, arcebispo de Nápoles, que cumpre isolamento após testar positivo para a doença.

O médico particular do papa por cinco anos, Fabrizio Soccorsi, morreu no sábado, aos 78 anos, após complicações da covid-19, quando foi "hospitalizado por uma patologia relacionada ao câncer"./AFP