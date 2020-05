Pará prorroga isolamento completo na capital Belém e em outras 9 cidades

Saiba Mais

O governador Helder Barbalho (MDB) anunciou, na última sexta-deira, 15, por meio de vídeo divulgado em suas redes sociais, a prorrogação do período de lockdown em Belém e outros nove municípios paraenses. O decreto, que acabaria no dia 17, foi prorrogado por mais uma semana e agora valerá até o dia 24 de maio.

O decreto é válido para os municípios que registraram número 50% maior que a média estadual de pessoas infectadas. São eles: Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara do Pará, Santa Izabel do Pará, Castanhal, Santo Antônio do Tauá, Vigia de Nazaré e Breves.

Segundo Barbalho, o Estado registou um aumento no isolamento social durante os primeiros dias de lockdown. Somente em Belém, pelo menos 53 mil pessoas a mais, do que o número registrado anteriormente, ficaram em casa neste período. Em todo o Estado, foram mais de 186 mil pessoas, que também aderiram a medida.

O Estado é o segundo mais atingido na região norte, com 12.109 casos confirmados de coronavírus e 1.145 mortes pela doença.