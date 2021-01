Pará tem dois casos confirmados da nova cepa do coronavírus

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), informou nesta sexta-feira, 29, que foram descobertos dois casos da nova cepa do coronavírus no Estado. Pelas redes sociais, ele escreveu que a confirmação foi feita pelo Instituto Evandro Chagas.

A variante que circula no Amazonas foi identificada em um homem de 58 anos e uma mulher de 26 anos, ambos no município de Santarém. O avanço da cepa é apontado como uma das razões para a explosão de casos e o consequente colapso no sistema de saúde no Amazonas.

Segundo estudos feitos por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e Fiocruz Amazonas, a cepa teria surgido em Manaus em dezembro e vem se disseminando com rapidez. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a variante encontrada no Brasil já é vista em oito países.