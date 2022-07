Paxlovid: Remédio contra covid está sendo usado por Joe Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, testou positivo para o coronavírus pela primeira vez nesta quinta-feira, 21. Segundo o comunicado da Casa Branca, o democrata de 79 anos já havia tomado duas doses de reforço da vacina contra a doença e agora segue em tratamento com o antiviral Paxlovid.

Desenvolvido pela Pfizer, o Paxlovid reduz em até 89% as chances de internação, segundo informações da própria farmacêutica. Apesar do índice positivo, o remédio não pode ser receitado para qualquer pessoa e, mesmo aprovado no Brasil, deve ser administrado com cuidado.

Abaixo, entenda quem pode tomar o Paxlovid e quando, e se o remédio está disponível por aqui e mais.

O que é o Paxlovid?

O Paxlovid é um antiviral de uso oral desenvolvido pela Pfizer para combater a covid. Ele foi o primeiro tratamento contra a doença lançado como pílula. Ele é formado por uma combinação de dois remédios: o nirmatrelvir e o ritonavir. Segundo a farmacêutica, ele reduz as chances de internação pelo coronavírus em até 89%.

Quando posso tomar o Paxlovid?

O remédio é indicado apenas para adultos com sintomas leves a moderados e que ainda não precisem de oxigênio suplementar, mas têm grande chances de progredir para um quadro grave da doença. O tempo máximo de uso é de 5 dias e ele também está proibido de ser administrado em gestantes pela falta de informações sobre os efeitos nesse público.

Existe Paxlovid no Brasil?

O Paxlovid foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em março deste ano, em caráter emergencial. Em 6 de maio, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) recomendou que o medicamento fosse disponibilizado no SUS. O Ministério da Saúde tem o prazo de 180 dias a contar desta data para ofertar o tratamento gratuitamente no País.

"É importante ressaltar que após a publicação da portaria de incorporação do fármaco, vem a fase de implementação do medicamento", disse a pasta, em nota.

Por que não consigo comprar o Paxlovid?

Porque ainda não há estoque suficiente do remédio para atender a demanda mundial, que tem crescido com os novos picos de covid.