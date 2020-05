Pela primeira vez, China afirma que não registrou novos casos de coronavírus

As autoridades da China informaram neste sábado, 23, que não registraram novos casos de contágio por coronavírus - pela primeira vez desde que o país começou a publicar dados sobre a pandemia em janeiro.

"Alcançamos grande sucesso estratégico em nossa resposta à covid-19", afirmou o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, na abertura da sessão plenária do Congresso Nacional do Povo (ANP). Perante 3 mil deputados que usavam máscara, Li ainda destacou a "imensa tarefa" que ainda precisa ser feita.

O governo dos Estados Unidos acusa as autoridades chinesas de terem demorado a alertar o mundo sobre a pandemia e escondido sua dimensão. Pequim negou as acusações de falta de transparência, dizendo que sempre compartilhou informações com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e outros países.

A doença apareceu no final de 2019, na cidade de Wuhan. De acordo com o último balanço, a China tem quase 83 mil infecções confirmadas e 4.634 mortes. A pandemia se espalhou para o resto do mundo, infectando mais de 5 milhões de pessoas, das quais, mais de 338 mil morreram. / AFP