Perguntas e respostas: o que já se sabe até agora sobre a 'variante indiana' B.1.617 no Brasil

O Brasil identificou nesta quinta-feira, 20, o primeiro caso de coronavírus pela variante B.1.617, identificada originalmente na Índia. A cepa foi detectada inicialmente em um passageiro indiano de 54 anos que embarcou na África do Sul, e mais tarde confirmada em outros cinco tripulantes do navio MV Shandong da Zhi.

Leia Também Primeiros casos da variante indiana do novo coronavírus são confirmados no Maranhão

Classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como "de preocupação global", a "variante indiana" contribuiu para o último colapso de covid na Índia, associada ao relaxamento das medidas de contenção do vírus e a festivais religiosos. Mas seu comportamento no Brasil pode depender de fatores que vão do aumento de testagens ao isolamento da população.

Abaixo, o Estadão tira as principais dúvidas sobre o que já se sabe da "variante indiana" do coronavírus.

Que medidas de vigilância são necessárias para conter a nova variante?

Testar mais, sequenciar mais e controlar a entrada de viajantes no Brasil, independentemente do país de origem. De acordo com Lorena Barberia, professora do departamento de Ciência Política da Universidade São Paulo (USP) e membro do Observatório Covid-BR, esses são os três eixos principais de combate às novas cepas.

"Não é que seja muito simples isolar e proibir as viagens da Índia, porque isso não vai resolver. A cepa já está em vários países", aponta. "A gente pode estar com essa variante já circulando, porque não temos uma amostra representativa de casos no território brasileiro. O que temos são iniciativas nos Estados, mas estratégias diferentes de pesquisa."

Lorena cita que alguns países, como a Argentina, têm testado todos os viajantes que apresentam sintomas e sequenciado o vírus quando o teste retorna positivo. Já na Inglaterra, turistas são obrigados a fazerem uma quarentena compulsória de 14 dias antes de terem permissão para circular pelo País.

O que o caso identificado no Maranhão significa para o resto do Brasil?

Lorena frisa que o caso do Maranhão foi registrado em um passageiro que veio da África do Sul, não da Índia, e que a identificação da cepa foi uma questão de "sorte ou azar", já que o Brasil não tem controle sobre viajantes que entram ou saem do País. "Isso é importante porque essa variante específica foi detectada em 51 países", explica.

Para a pesquisadora, a variante em si não é o único ou maior problema do País no momento, mas ela também pode se alastrar com rapidez caso não haja uma forma eficaz e abrangente de testar, sequenciar e isolar o vírus. "A gente pode estar com essa variante circulando. Essas informações precisam chegar rápido à população. Daqui a três semanas já será muito tarde. Quando você detecta a tempo, consegue evitar um colapso."

A variante oferece mais risco à população brasileira?

De acordo com Lorena, o problema da pandemia no Brasil não está apenas nessa variante, mas na falta de uma estratégia coordenada nacionalmente para a testagem, sequenciamento e identificação do vírus. "É como estar em uma casa escura, cheia de buracos, e estarmos convencidos que só existe um, mas o problema é pior. O foco não pode ser achar o buraco, mas sim ligar a luz", explica.

"A variante é preocupante, mas o nível de vidas que estamos perdendo sem mudar a estratégia é mais ainda", aponta. Para Rodrigo Stabeli, diretor da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em São Paulo, o que determina o risco da variante é o comportamento da população.

"Não é exatamente a cepa que é devastadora e sim o comportamento humano. Se ela é mais adaptável, então o ser humano vai ser mais suscetível. Mas ainda não podemos dizer que que vai matar ou transmitir mais", afirma Stabeli.

Por que a variante matou tantas pessoas na Índia?

Apesar de a Organização Mundial da Saúde ter afirmado que algumas informações indicam "uma transmissibilidade acentuada" da cepa e classificado-a como "variante preocupante em nível global", o próprio comportamento dos indianos contribuiu para sua transmissão. No início de abril, cerca de 2 milhões de pessoas se aglomeraram para o Kumbh Mela, tradicional festival hindu às beiras do rio Ganges.

"Estamos acompanhando a Índia pela OMS e percebemos que o grande surto lá foi depois dessa grande movimentação de festas religiosas que aconteceram lá", aponta Stabeli.

A população deve alterar hábitos ou medidas de proteção?

"O que aprendemos nesse tempo é que independentemente da variante, o vírus é transmitido principalmente pela inalação de pequenas partículas no ar. Então, a prevenção não muda", explica Vitor Mori, membro do Observatório Covid-19 BR.

Ele elenca as três principais medidas de proteção contra o coronavírus para serem adotadas também para a prevenção da nova variante: preferência por espaços ao ar livre e bem ventilados, com ventilação cruzada e sem muita gente; uso de máscara, garantindo que ela esteja bem ajustada ao rosto, sem vazamento nas laterais; e distanciamento físico.

Como surgem as variantes do coronavírus?

Gabriel Maisonnave Arisi, professor na Escola Paulista de Medicina (Unifesp), explicou aqui que as mutações surgem no momento em que o vírus está se replicando em outro organismo. Nesse momento, pode haver erros e alterações no material genético do vírus. Muitas mutações deixam-no inviável, mas algumas conferem vantagem a eles. Quando isso acontece, o vírus passa a ser muito mais viável. As mutações são mais comuns em locais com alta taxa de circulação do vírus.

Como identificar uma nova cepa do vírus?

É preciso fazer o sequenciamento do genoma completo do vírus.

As variantes são mais perigosas?

Rodrigo Stabeli explica que a "variante indiana" pode ser "mais adaptada ao ser humano, mas não podemos dizer que ela é mais letal". "Não sabemos qual será o comportamento dela. O que determina a transmissão por aqui é a população, que tem se movimentado mais", afirma.

O que é uma variante de preocupação?

De acordo com a OMS, "variantes de preocupação" têm mudanças fenotípicas ou um genoma com mutações que causam alterações nos aminoácidos. Elas também precisam causar aumento na transmissão local do vírus ou serem identificadas em vários países, além de estarem associadas a uma "mudança prejudicial" da epidemia; à "piora ou mudança na apresentação de um quadro clínico; e à diminuição na efetividade da "saúde pública, das medidas sociais ou dos tratamentos, testes e vacinas disponíveis".

Quais são as outras variantes de preocupação?

Até o momento, a OMS já classificou como "variantes de preocupação" outras três cepas além da indiana: a B.1.1.7, identificada inicialmente no Reino Unido; a B.1.351, da África do Sul; e a P1, de Manaus.