Pergunte ao especialista: quantos dias dura a menstruação?

Quantos dias é normal durar a menstruação? Caso passe dos sete posso ter anemia?

Angélica Forte, São Paulo

Responde Fabiene Bernardes Castro Vale, ginecologista e professora da Faculdade de Medicina da UFMG

O sangramento uterino é definido como anormal ou irregular de acordo com a idade da paciente. Entre 18 e 25 anos, é considerado sangramento irregular aquele que passa de nove dias. Assim como entre os 42 e 45 anos. Já entre os 26 e 41 anos, o sangramento irregular ocorre quando a duração do ciclo é maior do que sete dias.

Pacientes com sangramentos irregulares e intensos têm, sim, risco de desenvolver anemia por deficiência de ferro. Portanto, essas pacientes precisam ser monitoradas e tratadas.

O sangramento intenso é definido por um fluxo aumentado que leva a uma repercussão hemodinâmica – ou seja, sintomas cansaço, fraqueza e sonolência. Entre as causas do sangramento anormal estão o uso do DIU não hormonal, como os de cobre ou prata, e disfunções ovulatórias, como a síndrome dos ovários policísticos (SOP).

Doenças no sangue e uso de determinados medicamentos, como anticoagulantes, também podem levar ao aumento de sangramento uterino. Esse problema também pode ser resultado de doenças estruturais do útero, como miomas, pólipos e até câncer.

Para definir o tratamento, é preciso descobrir a causa do sangramento anormal. As opções vão desde a suspensão ou troca de medicamentos até cirurgias. As pacientes que já têm anemia por causa do sangramento devem, além de tratar a causa, também fazer a suplementação de sulfato ferroso.