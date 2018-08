Pernambuco confirma dois casos de sarampo

RECIFE - A Secretaria Estadual de Saúde (SES) e a Secretaria de Saúde do Recife confirmaram, nesta sexta-feira, 17, o registro de dois casos de sarampo no Estado. De acordo com informações das autoridades sanitárias, os pacientes são um homem de 27 anos e sua sobrinha, de dois anos de idade. Os casos estão sendo tratados como não autóctones, ou seja, podem ter sido "importados" de outras localidades.

A principal justificativa dos especialistas está no fato de o homem ter realizado uma viagem para Manaus no início do mês de julho - área onde o vírus está circulando – e ter tido contato, naquela localidade com um caso suspeito da doença. Em ambos os pacientes não houve comprovação de que eles haviam sido imunizados com a vacina tríplice viral, usada para a prevenção ao sarampo.

A confirmação dos casos aconteceu após testes realizados pela Fiocruz-RJ. Outros três casos relacionados a esses pacientes (dois familiares e uma funcionária) continuam em análise, aguardando confirmação.

A Secretaria Estadual de Saúde ressalta que a confirmação desses casos no Estado só reforça a importância da população manter a caderneta de vacinação atualizada. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo segue até 31 de agosto, e terá o Dia D neste sábado, 18. A campanha de vacinação é voltada para crianças de um ano a menores de cinco (quatro anos, 11 meses e 29 dias), independente da situação vacinal.

No Estado, o objetivo é imunizar, no mínimo, 95% dos 544.180 meninos e meninas pernambucanos inclusos na estratégia. Até a última quinta-feira, 16, mais de 115 mil meninos e meninas já haviam sido imunizados, totalizando 21% do público alvo. Em 2018, Pernambuco notificou 102 casos suspeitos de sarampo (30 notificações dessas são do Recife). Desse total, 48 foram descartados (16 eram no Recife), dois confirmados (ambas as confirmações foram na capital pernambucana) e os demais estão em investigação.

Antes de 2018, foram confirmados 199 casos de sarampo, em 2013, e 27, em 2014, além de um caso importado, em 2012. Anteriormente, o último registro tinha sido em 1999, com 240 casos.