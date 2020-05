Pernambuco decreta lockdown no Recife e em outras quatro cidades

RECIFE - Após ultrapassar a marca de 1 mil mortos pelo novo coronavírus, o governo de Pernambuco anunciou nesta segunda-feira, 11, o endurecimento da quarentena no Recife e em outras quatro cidades da região metropolitana. Com a medida de restringir a circulação de pessoas e veículos para tentar conter o avanço da covid-19, o Estado se junta a Maranhão, Pará e Ceará, que já haviam aderido ao fechamento de cidades, o chamado lockdown.

Segundo documento da gestão Paulo Câmara (PSB), a capital Recife e as vizinhas Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe e São Lourenço da Mata são responsáveis por 77% dos diagnósticos e 68% das mortes por covid-19 em Pernambuco. Com sistema de saúde sobrecarregado e filas nas unidades de terapia intensiva (UTI), o Estado registra até o momento 13.768 casos confirmados e 1.087 óbitos pela doença.

“Todas as projeções mostram que precisamos aumentar o isolamento social para evitar a disseminação ainda mais acelerada da doença", afirma Câmara, em nota divulgada pelo governo. "Por isso, a partir de amanhã (terça-feira, 2), vamos implantar uma série de medidas, como o rodízio de veículos e a fiscalização nos principais corredores viários para restringir a circulação de pessoas nesses cinco municípios citados. Precisamos da determinação de todos nesses duros 20 dias que teremos pela frente.”

O rodízio vai valer para todos os carros particulares, exceto de profissionais de saúde, segurança, defesa civil ou de uso oficial. Também estão liberados táxis, ônibus e veículos que atuem em serviços essenciais, como abastecimento de água, alimentos, carro funerário, coleta de lixo ou de aplicativos de entrega.

De acordo com a regra, carros com placas pares só podem circular em dias pares. Ímpares, em dias ímpares. Para fiscalização, o governo prevê ativar 34 pontos de bloqueio, 16 deles no Recife. Veículos sem autorização poderão ser apreendidos e removidos das ruas.

Foi determinada, ainda, a proibição de circulação de pessoas, exceto para atividades essenciais. "Será controlada através da exigência de documento de identificação, justificativa do destino e finalidade essencial para a saída", diz a nota.

"Nas comunidades serão realizadas ações de fiscalização e fechamento de estabelecimentos comerciais, higienização de ruas e distribuição de kits de higiene, entrega de material informativo com reforço ao isolamento social e orientações de saúde."

O uso de máscara de proteção também se tornou obrigatório. Em estabelecimentos comerciais ou transporte público, as empresas podem ser autuadas em caso de descumprimento. Já nas ruas, as pessoas serão "orientadas a retornar para casa", segundo o governo.

Oficialmente, a gestão Paulo Câmara se refere ao lockdown como "período de restrição intensa". Entre segunda e sexta-seira, 15, as medidas serão "de caráter educativo", sem previsão de punição. As medidas começam efetivamente no sábado, 16, e vão até o dia 31, segundo o Estado.

"O decreto também prevê uma atuação integrada para conscientização das comunidades e a realização de campanhas de comunicação", diz o comunicado. "Os serviços essenciais, como supermercados, farmácias e padarias seguem funcionando normalmente. Para os demais municípios, permanecem em vigor as medidas previstas nos decretos anteriores."

Na semana passada, o Ministério Público Estadual (MPE-PE) chegou a solicitar o decreto de lockdown à Justiça, mas o pedido foi negado. Antes, o governo de Pernambuco também solicitou auxílio ao Comando Militar do Nordeste e ao Ministério da Saúde para endurecer o isolamento.