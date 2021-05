Pesquisa revela combinação ideal de exercícios para mais saúde e longevidade

Um estudo internacional realizado pela Universidade Caledônia de Glasgow (CGU) no Reino Unido revelou uma combinação de exercícios físicos para uma vida mais longa e saudável. De acordo com os especialistas, a fórmula ideal é fazer três minutos de exercícios moderados a vigorosos ou 12 minutos de atividade física leve para cada hora diária de tempo sentado, o que reduziria em 30% as chances de uma morte precoce.

A pesquisa foi liderada pelo professor de dinâmica do comportamento em saúde da CGU, Sebastien Chastin, com coautoria do professor do Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Hallal.

Leia Também Aprenda a se exercitar em casa com materiais do dia a dia

“Nossa nova fórmula revela que três minutos de exercício moderado a vigoroso para cada hora de tempo sentado proporciona o equilíbrio adequado e contribui para uma vida mais longa e saudável. No tempo restante, as pessoas devem se movimentar o máximo possível, além de ter um boa noite de sono. Este coquetel, ou fórmula simples, garante proteção à saúde das pessoas”, diz o pesquisador Sebastien Chastin.

O estudo desenvolvido em quatro anos foi publicado no British Journal of Sports Medicine. A pesquisa teve como base de análise outros seis estudos anteriores, reunindo dados de mais de 130 mil adultos do Reino Unido, Estados Unidos e Suécia.

Tipos de exercício e sedentarismo

Foram três principais categorias analisadas pela pesquisa durante o monitoramento dos participantes, aqueles que realizavam exercícios moderados a vigorosos como caminhada rápida, corrida ou outras atividades que aumentam o ritmo cardíaco; atividade física leve como caminhada casual ou trabalhos domésticos; e o comportamento sedentário.

Coautor do estudo e professor de epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Hallal explica a importância da atividade física para um corpo saudável. “O estudo mostra é um reforço do que a gente já sabe, fazer atividade é importante para saúde, quanto mais melhor e se ficarmos muito tempo sentados, a atividade física se torna mais essencial ainda”, afirma o epidemiologista.

Para a análise os pesquisadores aplicaram uma técnica chamada de “análise composicional” para determinar como diferentes combinações de atividades físicas afetam a mortalidade. “A maioria dos estudos sobre atividade física leva em conta as variáveis isoladamente, nessa análise usamos diferentes variáveis ao mesmo tempo, por isso podemos dizer que para cada hora sentado são necessários 3 minutos de atividade física moderada a vigorosa, para ‘compensar’ o tempo parado”, destaca Hallal.

Nos resultados foi evidenciado que seguir a recomendação atual de 30 minutos por dia de atividade física moderada a vigorosa reduz as chances de morte precoce em até 80%, mas apenas para pessoas que passam menos de sete horas por dia sentadas.

Segundo a pesquisa, o efeito de redução do risco de mortalidade desaparece quando os indivíduos são pessoas excessivamente sedentárias, aquelas que passam de 11 a 12 horas por dia sentadas. A inatividade física está associada a várias doenças crônicas, todos os anos são cerca de 5,3 milhões de mortes prematuras em todo o mundo, além de um custo de 67,5 bilhões de dólares por ano para os sistemas de saúde.

São diferentes combinações que obtém o mesmo resultado, uma redução de 30% nas chances de morte prematura, segundo os pesquisadores: