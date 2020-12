Pessoas com histórico de alergias graves não devem tomar vacina da Pfizer, diz Reino Unido

LONDRES - Órgãos reguladores do Reino Unido afirmaram nesta quarta-feira, 9, que pessoas com um "histórico significativo" de reações alérgicas a imunizações, medicamentos ou alimentos não devem receber a vacina contra a covid-19 da Pfizer e da BioNTech.

Ainda segundo o comunicado, o alerta é para pessoas com histórico anterior semelhante à anafilaxia, reação alérgica grave e de rápida progressão que pode provocar a morte, ou pessoas que precisam carregar adrenalina autoinjetável, recomendada para controlar casos em que a crise alérgica evolui de forma rápida e aguda.

A recomendação deve durar enquanto autoridades locais investigam dois casos de reação alérgica ocorridos no primeiro dia de vacinação em massa no país. O Reino Unido começou a imunizar idosos e profissionais de saúde nessa terça-feira, 8. A primeira vacina foi aplicada em uma idosa de 90 anos, Margaret Keenan, que se tornou a primeira pessoa no mundo a receber a vacina da Pfizer-BioNTech fora de um ensaio clínico.

O professor Stephen Powis, diretor médico nacional para o Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra (NHS, em inglês), disse que as autoridades de saúde agem a partir de uma recomendação da agência reguladora de medicamentos do país. A informação foi divulgada em comunicado, segundo o qual as pessoas que tiveram reação "estão se recuperando bem".

O NHS confirmou que dois profissionais de saúde sofreram uma reação após receberem a primeira das duas doses da vacina.

Pouco depois de serem imunizados, eles sofreram uma "reação anafilática", mas se recuperaram bem. Logo após os sintomas, receberam o tratamento adequado, de acordo com as autoridades sanitárias.

Esses tipos de reações são repentinas e generalizadas, geralmente começando com uma sensação de formigamento e tontura. Ao que tudo indica, esses dois profissionais de saúde têm histórico clínico de alergias graves, de acordo com a mídia britânica.

O NHS afirmou que todos os hospitais ingleses que participam do programa de vacinação foram informados das ocorrências. Os órgãos reguladores do Reino Unido pedem que os centros onde as vacinas estão sendo administradas tenham instalações adequadas para atender aos afetados em caso de algum tipo de reação. / AP, Reuters e EFE