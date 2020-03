Petrobras apoia UFRJ no desenvolvimento de ventiladores pulmonares

RIO – A Petrobras informou nesta segunda-feira que está junto da Coppe-UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) na produção de protótipos de ventiladores pulmonares mecânicos para atender à demanda crescente desse tipo de equipamento para tratamento de pessoas com o novo coronavírus.

A estatal cedeu sua impressora 3D, instalada em seu centro de pesquisas (Cenpes), para produzir componentes dos protótipos, e também um sensor de oxigênio, que estava localizado em Caraguatatuba (SP), para ser usado nos testes para garantir o nível correto de oxigenação dos aparelhos.

"A intenção é desenvolver um modelo que seja mais barato e simples de montar, utilizando peças disponíveis no mercado", explicou a companhia em nota. O objetivo é de que o aparelho seja usado somente quando não houver um equipamento padrão disponível.

A cooperação técnica da Petrobras vai abranger também a propriedade intelectual e expertise em transição da fase de prototipagem para produção do produto. O apoio prestado inclui ainda suporte para a documentação do projeto a ser enviado à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e colaboração na busca de fornecedores para a produção dos ventiladores mecânicos em larga escala.

“A ideia é agir o mais rápido possível para colaborar com o trabalho não só de prototipagem, mas com a etapa seguinte de produção em massa dos ventiladores, identificando e eliminando os gargalos da cadeia de suprimento. Em apenas uma semana, o primeiro protótipo já está sendo concluído e os testes de eficácia ficarão prontos em poucos dias.”, disse o gerente executivo do Cenpes, Juliano Dantas.

Segundo o diretor da Coppe/UFRJ, professor Romildo Toledo, a Petrobras é uma parceria da Coppe de longa data e esse apoio é fundamental para viabilizar a produção do ventilador pulmonar. “Esperamos que, com essa ação, possamos contribuir para salvar vidas nesse combate ao coronavírus”, ressaltou.