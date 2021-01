Pfizer e BioNTech vão oferecer vacina para covid-19 a voluntários que receberam placebo

A Pfizer e seu parceiro BioNTech planejam dar aos voluntários que receberam um placebo a opção de receber uma primeira dose da vacina contra covid-19 até 1º de março de 2021, enquanto permanecem no estudo.

A Opção de Transição de Vacina do estudo permite a todos os participantes com 16 anos ou mais a escolha de descobrir se receberam o placebo, “e para os participantes que descobrirem que receberam o placebo, ter a opção de receber a vacina experimental enquanto permanecem no estudo”, disseram as empresas em seu site para os participantes do teste.

Os participantes do estudo que receberam o placebo terão duas doses da vacina experimental reservadas para eles no estudo, disseram as empresas.

“O médico do estudo seguirá as orientações mais recentes dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA e de suas autoridades de saúde locais para oferecer a Opção de Transição de Vacina aos participantes de maneira priorizada”, acrescentaram. /REUTERS