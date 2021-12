Quando começará a vacinação de crianças com a Pfizer no Brasil? Veja perguntas e respostas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta quinta-feira, 16, a aplicação da vacina da Pfizer, contra a covid-19, em crianças de 5 a 11 anos.

O pedido de inclusão desse público na bula do imunizante foi feito em novembro deste ano, pela farmacêutica. Em junho, a Anvisa liberou o uso da vacina em crianças com mais de 12 anos. A Pfizer é a única injeção com autorização de aplicação em menores de 18 anos no Brasil.

Veja o que se sabe sobre a aplicação da vacina na faixa etária de 5 a 11 anos.

As crianças vão receber a mesma dose do imunizante que os adultos?

Não. O imunizante que será aplicado na população pediátrica vai ter duas doses de 10 mcg por unidade (um terço da dose adulta). O esquema vacinal para população acima de 12 anos é de 30 mcg. O período entre doses indicado é de três semanas.

As vacinas para crianças também terão "envase com coloração diferente". A tampa e o rótulo serão da cor laranja para evitar confusão com as injeções para pessoas com mais de 12 anos.

Quando vai começar a aplicação de vacinas da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos no Brasil?

Ainda não há um prazo. A aplicação foi liberada nesta quinta-feira, 16, mas o País ainda não dispõe das doses pediátricas que devem ser usadas para essa faixa etária. O Ministério da Saúde negocia com a farmacêutica, mas a data de chegada de novos lotes com as especificações não foi divulgada.

A vacina da Pfizer é segura e eficaz para crianças de 5 a 11 anos?

Ainda em setembro, a Pfizer Inc. já havia declarado que os resultados dos últimos testes clínicos geraram uma resposta "robusta" de anticorpos e que a vacina é segura para a população pediátrica. Em outubro, divulgou que o imunizante tem eficácia de 90,7% nessa faixa etária.

Outros países já usam o imunizante nessa faixa etária?

Sim. Em 25 de novembro, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA, sigla em inglês) aconselhou o uso do imunizante em crianças com 5 anos ou mais. A EMA disse que os benefícios “superavam os riscos”.

Os Centros para a Prevenção e o Controle de Doenças (CDC) deram aval ao imunizante para o público pediátrico em 2 de dezembro, depois de autorização prévia da Agência de Medicamentos dos Estados Unidos (FDA). A vacinação do público começou logo em seguida.

Há particularidades na vacinação dos mais novos?

Ao menos nos Estados Unidos, sim. O plano americano mirou comprar agulhas menores, uma vez que é preciso aplicar menos microgramas do que nos maiores de 12 anos, e também em evitar grandes filas de vacinação para não “assustar” os mais novos - a opção foi focar em aplicações em escolas e clínicas pediátricas.

Por que é importante vacinar crianças de 5 a 11 anos contra a covid?

Para o microbiologista Luiz Almeida, PhD na área de genética de bactérias pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (USP), a vacina contra a covid-19 para crianças é importante para a redução do número de casos graves e mortes causadas pela doença nessa faixa etária.

Segundo ele, no Brasil, já morreram 2,4 mil crianças e adolescentes por conta da covid. “É um número pequeno quando você compara com 600 mil mortes da pandemia, mas estamos falando de uma doença evitável”, disse.