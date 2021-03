Pfizer inicia ensaio clínico de medicamento oral contra a covid-19

NOVA YORK — A farmacêutica americana Pfizer anunciou o início de um ensaio clínico nos Estados Unidos para comprovar a eficácia de um medicamento administrado via oral para tratar pacientes com covid-19. A empresa já fabrica uma das vacinas contra a covid-19 que vem sendo usada em vários países.

Leia Também Falta de vacinas não é o único obstáculo impedindo a distribuição de doses na Europa

Em comunicado, a empresa explicou que o medicamento, chamado PF-07321332, demonstrou em estudos in vitro ser um "potente inibidor de proteases com atividade antiviral contra o (vírus) Sars-CoV-2" e outros coronavírus, o que sugere seu "potencial" para o tratamento da covid-19 e outras "ameaças".

"Desenvolvemos o PF-07321332 como uma potencial terapia oral que poderia ser receitada com o primeiro sinal de infecção, sem exigir que os pacientes sejam hospitalizados ou fiquem em terapia intensiva", disse o cientista-chefe da empresa, Mikael Dolsten, citado na publicação.

Os inibidores de protease são um grupo de medicamentos que inibem as enzimas que um vírus necessita para se replicar em células humanas, e têm sido utilizados para tratar outros patógenos virais como o HIV e o vírus da hepatite C.

"A abordagem da pandemia de covid-19 requer tanto a prevenção através de vacinas como tratamentos específicos para aqueles que contraem o vírus. Dada a forma como o Sars-CoV-2 está em mutação e o impacto global contínuo da covid-19, parece provável que o acesso a opções terapêuticas, tanto agora como depois da pandemia, será essencial", acrescentou.

Dolsten, que é também presidente de pesquisa e desenvolvimento da fabricante do medicamento, acrescentou que outro inibidor de protease chamado PF-07304814 que é administrado por via intravenosa está sendo avaliado e pode se tornar uma "nova opção de tratamento para pacientes hospitalizados".

"Juntos, os dois (medicamentos) têm o potencial de criar um paradigma de tratamento abrangente que complementa a vacinação nos casos em que a doença ainda ocorre", disse o especialista, observando que este é o primeiro inibidor de protease administrado oralmente a ser estudado para a covid-19.

De acordo com a Pfizer, o ensaio clínico do medicamento oral, na sua fase inicial, foi testado com doses únicas e está agora "progredindo para múltiplas doses ascendentes" em adultos saudáveis para testar a sua "segurança e tolerabilidade".

O estudo do inibidor de protease intravenoso também se encontra em fase inicial e está sendo avaliado em pacientes hospitalizados com covid-19, informou a empresa.

A Pfizer anunciou que divulgará mais detalhes sobre o novo medicamento no fórum da American Chemical Society, no dia 6 de abril./EFE