Plataforma do ‘Estadão’ destaca a importância dos imunizantes

Em tempos de pandemia, em que a ciência busca soluções para a proteção coletiva da saúde das pessoas, informação de qualidade é crucial. Seja para saber a melhor forma de evitar doenças, seja para enfrentar as fake news e a onda negacionista, que têm contribuído para aumentar a turbulência do momento. Nesse contexto é que ocorre o lançamento de um produto multimídia sobre Saúde e Ciência produzido pelo Estadão.

A plataforma, inclusive por meio de jogos interativos, discute todos os aspectos importantes que envolvem a vacinação. Veja os vídeos, leias os textos e fique muito bem informado sobre o tema. O visitante terá acesso também, de forma gratuita, a serviços específicos sobre quando e onde vacinar os filhos.

Apesar de muitas doenças serem controladas há décadas por campanhas de vacinação, e de o sistema público de saúde no Brasil ter um trabalho exemplar nesse campo, elas continuam ameaçando a população. Por isso é tão importante discutir as fake news contra as vacinas. Um dos pontos chaves da plataforma mostra exatamente como a desinformação em relação às vacinas, tanto no Brasil quanto no exterior, está impactando a saúde das pessoas.

O leitor digital terá acesso também a uma lista de doenças que estavam praticamente eliminadas no território nacional mas voltaram a ameaçar a sociedade. Um dos motivos é a baixa vacinação em algumas regiões do País. Entram nessa lista, com um sinal de alerta, por exemplo, o risco do aumento de casos de vários tipos de meningite. A meningite tipo C é tida como uma doença endêmica no Brasil. A pessoa infectada desenvolve inflamações nas meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal.

Não sabe como uma vacina atua em termos populacionais? Então interaja com o game disponível na plataforma para entender como as campanhas de imunizações protegem a saúde das pessoas.

A nova plataforma do Estadão também discute a evolução das epidemias e mostra como a chegada de uma crise sanitária como a da covid estava sendo prevista há mais de uma década pelos cientistas. As várias alterações do planeta provocadas pelo homem, como desmatamento e emissão de gases de efeito estufa, tendem a tornar as epidemias cada vez mais frequentes.

Confira, no novo produto multimídia, a extensa lista de serviços – como o calendário de vacinação e o posto de saúde mais próximo da sua casa. O especial sobre vacina do Estadão confronta ainda vários mitos nessa área e esclarece dúvidas sobre as diversas vacinas fabricadas atualmente, além de mostrar como o SUS teve papel decisivo no combate à meningite e a outras doenças que atingem a população brasileira.